„Colaborarea dintre Mariana Bitang şi Cătălina Ponor depinde numai de ele“

Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica:

„Colaborarea dintre Mariana Bitang și Cătălina Ponor depinde numai de ele“

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că doar antrenoarea Mariana Bitang și sportiva Cătălina Ponor vor hotărî dacă vor continua colaborarea începută în luna mai a acestui an. „Cătălina s-a antrenat foarte bine înainte de Mondiale, dar, din păcate, a avut mari emoții în timpul concursului. Cred că această colaborarea dintre Mariana Bitang și Cătălina Ponor este benefică și le sfătuiesc să continue, dar depinde numai de ele", a declarat președintele FRG, Adrian Stoica. Antrenorii Octavian Belu și Mariana Bitang au condus-o pe Ponor spre cele mai înalte performanțe, punctul culminant fiind atins în 2004, la JO de la Atena, unde gimnasta a devenit triplă campioană olimpică la sol, sărituri și cu echipa României. Un an mai târziu, în august 2005, lotul olimpic feminin de gimnastică al României s-a destrămat, iar Ponor a ales să se antreneze la Constanța, cu primul său antrenor, Matei Stănei. Din mai 2007, Bitang și Ponor au reluat colaborarea, iar la CM de la Stuttgart, din luna septembrie, gimnasta a obținut locul 4 în finala de la bârnă și a contribuit la medalia de bronz cucerită de echipa României. Tot ieri, Adrian Stoica a prezentat noul partener oficial al lotului național de gimnastică, Altex, contractul dintre FRG și compania amintită urmând a se derula, conform agenției NewsIn, pe o perioadă de un an. Dan Grecu, sărbătorit la 57 de ani Conferința de presă a fost urmată de un cocktail, în cadrul căruia gimnaștii l-au sărbătorit pe antrenorul coordonator al echipei masculine, Dan Grecu, care a împlinit 57 de ani. „Băieții m-au felicitat de când au intrat în sala de antrenament, dar eu aștept o surpriză din partea lor. Îmi doresc ca antrenamentele noastre să se concretizeze în marile concursuri", a spus Dan Grecu. La eveniment, au participat și fostele campioane olimpice Andreea Răducan și Monica Roșu, dar și lotul masculin de gimnastică.