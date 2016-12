Colaborare de succes între Academia Hagi şi Universitatea "Ovidius"

Colaborare de succes între Academia Hagi și Universitatea "Ovidius"

Au trecut șase luni de la semnarea parteneriatului educațional dintre Universitatea „Ovidius” și Academia Gheorghe Hagi, ocazie cu care reprezentanții celor două unități au organizat o conferință de presă în care au prezentat rezultatele acestei colaborări.„Universitatea ne ajută să contribuim la educația copiilor. Noi ne ocupăm de planul sportiv, dar ei au nevoie și au obligația să meargă la școală și să-și încheie studiile. Mulți au șansa să intre la facultate, dar trebuie să termine cel puțin liceul, fiindcă nu știi ce-ți oferă viața pe mai departe. Legătura cu fotbalul poate înceta, așa că studiile reprezintă o oportunitate în plus. Eu nu am avut note mari ca ale lor, dar am fost responsabil și mi-am îndeplinit obiectivele. Și noi suntem un club tânăr și ne dorm să fim apropiați de universitate, să vină mai mulți studenți la meciuri și să facem o zi pe săptămână în care aceștia să vină la Academie, să vadă baza sportivă și, de ce nu, să-și facă o echipă”, a declarat Gheorghe Hagi.Și rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a salutat beneficiile acestui parteneriat și speră ca acesta să reziste mult timp de acum înainte.„Acest proiect a început în urmă cu șase luni și se vede deja o creștere evidentă. Avem zece studenți în anul întâi, alți 25 în ceilalți ani, dar și masteranzi veniți din conducerea Academiei. Am constatat cu bucurie că suntem și noi parte a planului de revigorare a sportului universitar. Îi felicit pe toți cei care participă la acest proiect”, a declarat Sorin Rugină.Echipa Academiei Hagi U17 s-a calificat, joi seară, în sferturile de finală ale turneului internațional Future Talents Cup de la Budapesta (Ungaria), după ce a terminat la egalitate 2-2 (0-1) partida decisivă contra celor de la Ferencvaros și s-a clasat pe locul secund în Grupa C. Golurile constănțenilor au fost marcate de Louis Munteanu (min. 54) și Alexandru Pop (min. 68).Faza sferturilor este programată în luna aprilie a anului viitor, urmând ca Academia Hagi să întâlnească pe Sturm Graz, din Austria.