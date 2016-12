„Şcoala de tenis din Constanţa este numărul 1 în România“

Antrenorul CS Mamaia IDU, Damian Petcu:

„Școala de tenis din Constanța este numărul 1 în România“

Constanța s-a consacrat, încă o dată, printre cele mai bune județe din țară la nivel de tenis pentru juniori. Recentele rezultate obținute de sportivii de pe litoral, la campionatele naționale de iarnă, vorbesc de la sine. Avem dublu campioni la U14, campioni și medaliați la U16, iar rezultatele de abia acum încep să se vadă.La nivel de tenis, Constanța a fost dintotdeauna printre primele județe din țară. Anul acesta, la Naționalele de tenis Under 16, reprezentantul CS Mamaia IDU, Ion Efrim a obținut medalia de bronz la simplu. El a plecat din postura de favorit, însă a avut un meci dificil în semifinale, cu Nicolae Frunză, care a și câștigat turneul și a ieșit campion național. Cu toate că a pierdut, Efrim a avut puterea să continue în finala mică, pe care a câștigat-o, și a reușit să se califice la Europene. Mai mult, el a cucerit aurul la dublu, alături de Bogdan Borza, evoluție care confirmă valoarea sa și a școlii constănțene de tenis.„Școala de tenis din Constanța este numărul 1 în România. Evoluțiile sportivilor de la IDU Mamaia au fost destul de mulțumitoare în ultima perioadă, ținând cont de nivelul lor, care este destul de delicat. Este un progres față de anul trecut. 2013 ne așteaptă cu multe turnee, iar Efrim va trebui să alerge după puncte. El se antrenează cu mine și cu domnul Adrian Bordei, cel care îl și însoțește la toate deplasările”, a declarat antrenorul IDU Mamaia, Damian Petcu.Efrim a plecat vineri seară la București, unde va sta 4 zile cu lotul național, din care mai fac parte Frunză și cu Borza, urmând să plece în Norvegia pentru a disputa un meci cu selecționata gazdă.Tot de la IDU Mamaia, la categoria de vârstă U12, Gloria Ioana Mihu a reușit să se remarce la Naționale. Ea a pierdut însă în semifinale. A jucat finala mică, pe care a izbutit să o câștige, împotriva Alexandrei Braga. Mihu participă, zilele acestea, la Campionatul European pe echipe, de la Onești. Primele două echipe calificate vor merge la turneul final din Marea Britanie.Un alt sportiv de perspectivă din Constanța este Adrian Boitan (U14), legitimat la IDU Mamaia, care la naționalele din acest an a confirmat până pe locul 4.„Adrian Boitan a fost vicecampionul acum doi ani și campion național la dublu. Anul acesta, a fost învins în semifinale de Luca Vidan și a obținut locul 4. Este un copil foarte talentat, dar suferă de probleme la genunchi, având dureri. Este o problemă de creștere. Suferă mult, și la antrenamente, și la competiții, dar trage tare și sunt foarte mulțumit ținând cont de toate aceste aspecte. Un rezultat destul de mare pentru el, momentan”, ne-a mai spus Damian Petcu.CS Mamaia IDU promovează mișcareaPrincipala grijă a colectivului care lucrează cu copii la CS Mamaia IDU este de a promova mișcarea. Pe parcurs, dacă sportivii se remarcă, sunt îndrumați către performanță.„La noi la club, spre deosebire de ce se întâmplă în restul țării, primordială este mișcarea. Copiii trebuie să facă sport, iar dacă se poate face performanță, cu atât mai bine. Am ajuns cu acești copii la un nivel înalt. Se lucrează foarte bine cu ei, având preparator fizic, psiholog. Au toate condițiile asigurate, din toate punctele de vedere. Avem pretenții mari, plecând pe acest drum cu ei, inclusiv de la Gloria Mihu, Adrian Boitan și Efrim. Sperăm să reușim ceea ce ne propunem. Ne dorim foarte mult ca ei să joace tenis, nu contează rezultatele pe moment. Dacă ajung la 16, 17 ani în top, suntem mulțumiți”, a precizat Petcu.Condiții excelente de pregătireCS Mamaia IDU este un club cu o bază sportivă modernă, care are în pregătire aproximativ 150-200 copii. La nivel intermediar, pentru cei tineri, cursurile costă 150 de lei, iar copii beneficiază de 3 antrenamente pe săptămână. În plus, cei care progresează, sunt susținuți de club cu burse și sponsorizări speciale.„Suntem singurul club care oferă, datorită rezultatelor excepționale, o bursă, care constă în pregătirea copilului din toate punctele de vedere: fizică, psihologică, tactică, tehnică, toate aceste le au asigurate. Mai mult, de aceste burse beneficiază Gloria Mihu, Adrian Boitan, copii care au rezultate, iar Ion Efrim are sponsorizare inclusiv pentru turneele internaționale. Este un lucru mare, mai ales în ziua de astăzi, unde tenisul este destul de scump. De la 14 ani, dacă nu ai partea financiară asigurată, este foarte greu să progresezi”, a explicat antrenorul Damian Petcu.