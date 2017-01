„Şcoala căderilor“ se învaţă la CS Hunter

Cursurile de judo îi ajută pe sportivii disciplinelor de echipă

„Școala căderilor“ se învață la CS Hunter

În sport, fie că ești fotbalist, handbalist, rugbist și chiar voleibalist, trebuie să știi să cazi, să faci plonjoane, să faci față contactului cu adversarul. Cei care vor să-și perfecționeze aceste tehnici pot lua lecții de la CS Hunter. Apărut recent în peisajul sportului constănțean, CS Hunter este un club de judo destinat nu numai celor care vor să facă performanță pe tatami, ci și practicanților altor discipline, care, pentru a-și completa bagajul de cunoștințe, vor să învețe tehnicile de cădere. „Judo este un sport complex, care nu are nicio legătură cu bătaia. Am demarat proiectul de puțin timp, dar copiii sunt deja încântați. Lucrăm la «școala căderilor», iar cursanții noștri vor avea, peste un an și jumătate, abilitățile micilor cascadori. Știința căderii este foarte importantă, iar în școlile din Franța sau Suedia, este inclusă în programa școlară. Copiii învață să cadă, să aibă reflexe condiționate, să abordeze corespunzător contactul fizic cu adversarul și să se ferească, astfel, de accidentări în timpul meciurilor”, a declarat, ieri, la conferința de presă organizată la Complexul Sport din str. Cuza Vodă, Gina Costescu, președintele CS Hunter. Antrenamentele se fac în fiecare zi, între orele 14.00-16.00, la Sala Tomis din str. Flămânda. În cadrul clubului, activează trei antrenori, printre care și Gulumser Ismail, fosta colaboratoare a profesorului Gelal Feuzi, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS. Ea a activat, în ultimii ani, în Turcia, iar acum a revenit la Constanța, investind în proiectul Hunter. Protocol cu Academia „Gheorghe Hagi” Noul club de judo a încheiat, recent, un protocol de colaborare cu Academia „Gheorghe Hagi”, în cadrul căruia jucătorii de fotbal primesc lecții de judo. „Ne-am organizat Academia după modelul Școlii Ajax Amsterdam. Deja câțiva dintre antrenorii noștri au vizitat clubul olandez, iar acolo au văzut, în premieră, că jucătorii urmau cursuri de judo, în care accentul se punea pe contactul fizic și pe căderi. Pentru parteneriatul cu CS Hunter, am ales grupa de vârstă 10-12 ani. Cu ei începem, să vedem ce rezultate vom avea. Semnalele sunt îmbucurătoare, și copiii, și părinții sunt mulțumiți”, a declarat directorul tehnic al Academiei, Lucian Burchel.