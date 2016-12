„Cneazul“ Pavel stabileşte echipa în ultimul moment

România - Ecuador, în barajul de calificare în Grupa Mondială a Cupei Davis

„Cneazul“ Pavel stabilește echipa în ultimul moment

Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, decide, astăzi, pe cine va folosi ca al doilea jucător de simplu în barajul cu Ecuador, de promovare în Grupa Mondială, care va avea loc, la sfârșitul acestei săptămâni, la București. „Cneazul” are de ales între Adrian Ungur și Victor Crivoi. „Ungur este mai în formă din punct de vedere al clasamentului și al ultimelor turnee jucate, însă Crivoi are mai multă experiență. Decizia o voi lua înaintea tragerii la sorți a meciurilor. Centrul Național de Tenis este ceva special, o locație nouă, până acum am jucat numai la Arenele BNR și în Sala Polivalentă. Chiar dacă nu s-au înțeles organizatorii Cupei Davis și cei de la BCR Open pentru arene, aici este o locație frumoasă. Tribunele au fost ridicate rapid și sper să fie o atmosferă frumoasă, ca la un baraj de promovare în Grupa Mondială”, a declarat „Cneazul” Pavel. Victor Hănescu este jucătorul nr. 1, „Uriașul” urmând a evolua și la dublu, alături de constănțeanul Horia Tecău. Ruxandra Dragomir, președintele Federației Române de Tenis, așteaptă ca echipa de Cupa Davis a României să învingă Ecuadorul și să promoveze în Grupa Mondială. „Aștept un rezultat bun de la echipă. Sperăm în două puncte aduse de Hănescu, alături de punctul decisiv, care poate fi obținut cel mai ușor la dublu. Sperăm ca și jucătorul nostru nr. 2 să-și dea toată silința pentru a obține un rezultat cât mai clar. Jucăm acasă meciul de promovare în Grupa Mondială și consider că este un avantaj în plus, mai ales dacă toată arena se va umple”, a declarat Ruxandra Dragomir. Tragerea la sorți are loc astăzi, iar primele două meciuri de simplu se vor juca mâine.