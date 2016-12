CM 2014. FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Suarez

25 Iunie 2014

Federația Internațională de Fotbal a deschis o procedură disciplinară împotriva atacantului uruguayan Luis Suarez, care l-a mușcat pe fundașul italian Giorgio Chiellini, în timpul meciului disputat seara trecută, din Grupa C a Cupe Mondiale 2014.Incidentul s-a produs în minutul 80 al partidei Uruguay - Italia (1-0), iar inițial s-a crezut că Luis Suarez i-a aplicat o lovitură cu capul lui Chiellini. Reluările cu încetinitorul au arătat, însă, că atacantul lui Liverpool și-a înfipt dinții în umărul adversarului său.Acțiunea s-a derulat în spatele arbitrului, care nu a văzut nimic, însă camerele televiziunilor au captat totul.Conform regulamentului FIFA, jucătorul lui Liverpool, care nu se află la primul incident de acest gen, riscă o sancțiune dură, care l-ar putea face să rateze restul Mondialului brazilian, după ce și-a ajutat echipa să se califice în optimile de finală.FIFA a ținut să precizeze că infracțiunile care au scăpat arbitrului în timpul unui meci pot fi sancționate de către Comisia independentă de disciplină, care este abilitată în acest sens.Suarez și Federația Uruguayană de Fotbal sunt invitate să-și prezinte poziția în fața FIFA, pentru a-și apăra cauza, până miercuri la ora 17:00 (23:00 la București).Uruguayul urmează să întâlnească selecționata Columbiei pe 28 iunie, la Rio de Janeiro, în optimile de finală. Luis Suarez riscă o sancțiune dură din partea forului mondial, având în vedere că este recidivist. Suspendarea maximă prevăzută în regulamentul FIFA este de 24 de meciuri sau doi ani, scrie Digi Sport.În anul 2010, când se afla sub contract cu Ajax Amsteream, Luis Suarez a fost suspendat șapte meciuri în campionatul Olandei după ce a mușcat un jucător de la PSV Eindhoven, Otman Bakkal. Uruguayanul a fost supranumit atunci 'Canibalul lui Ajax'.El a recidivat anul trecut, sub culorile lui Liverpool, când l-a mușcat de braț pe sârbul Branislav Ivanovic de la Chelsea, primind o suspendare de 10 meciuri din partea Federației Engleze.