Cluj şi Iaşi, oraşele gazdă pentru partidele României din Rugby Europe Championship

Cluj și Iași, orașele gazdă pentru partidele României din Rugby Europe Championship

„Stejarii” au aflat, ieri, în ce orașe vor disputa meciurile de pe teren propriu din cadrul Rugby Europe Championship. Partida de debut se va disputa pe 6 februarie, la Cluj, împotriva reprezentativei Portugaliei.Naționala va mai disputa două meciuri pe teren propriu în acest sezon al competiției, cel cu Rusia, de pe 27 fe-bruarie, și cel cu Germania, de pe 12 mar-tie, ambele partide urmând a se disputa la Iași.„Din cauza condițiilor meteo din România în această perioadă, cu temperaturi ce se pot apropia de zero grade, există riscul ca terenul de joc de pe Stadionul Național «Arcul de Triumf» să înghețe. De aceea, a fost nevoie să căutăm alte soluții pentru a putea disputa în condiții cât mai bune aceste partide și am avut de ales între două variante, Cluj și Iași. Primul meci putem să îl disputăm la Cluj, însă pentru cel cu Rusia, care fusese anunțat inițial tot acolo, vom merge la Iași, deoarece Cluj Arena nu va fi disponibil la sfârșitul lunii februarie. Un alt motiv important pentru care a fost ales Iașiul este că acesta este unul dintre cele mai puternice centre rugbistice din țară, care alimentează constant naționala cu jucători, mai ales pe pachetul de înaintare. În plus, există posibilitatea ca echipa localăsă participe la sezonul 2016-2017 al SuperLigii. Sperăm fie alături de noi la aceste meciuri cât mai mulți spectatori, pentru că «stejarii» au nevoie de susținerea și suportul tuturor”, a declarat Florin Matei, secretarul general al FRR.„Stejarii” vor mai juca două partide în deplasare, la Madrid, cu naționala Spaniei (13 februarie), și la Tbilisi, cu Georgia (19 martie).