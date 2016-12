Cluburile de Kung-Fu din Constanţa deţin supremaţia în România

Cluburile de Kung-Fu din Constanța dețin supremația în România

Artele marțiale Kung-Fu devin tot mai populare în Constanța. În toate cluburile constănțene se regăsesc peste 100 de sportivi practicanți de Kung-Fu, depășind astfel orice alt județ din România. În plus, rezultatele sportivilor noștri sunt peste celelalte cluburi din țară.Constanța este liderul național la artele marțiale Kung-Fu, cluburile din județul nostru având cele mai bune rezultate pe plan național și internațional, dar și cei mai mulți sportivi din țară.„În momentul de față, cluburile de Kung-Fu din Constanța dețin supremația în România. Avem cei mai mulți sportivi, avem cele mai bune rezultate la campionatele naționale și la concursurile internaționale, dar din păcate, anul acesta am fost doar la unul singur. În rest, în România, celelalte cluburi se confruntă cu o serie de probleme financiare, cu sportivii care renunță. Poate și așa se explică faptul că noi avem atât de mulți sportivi”, a declarat pre-ședintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia (5 Duang Kung-Fu), care activează și ca antrenor la CSU Neptun, CS Shaolin Callatis Mangalia și CS Noua Generație Mangalia.Una din cele mai întâlnite probleme la orice sport, în general, este ca tinerii sportivi să renunțe foarte ușor la activitate, dată fiind vârsta fragedă, tentațiile și anturajele nesănătoase. În alte cazuri, sportivii ori se mută în altă localitate, ori se angajează și nu mai au timp de sport.„Avem și noi sportivi care au plecat de la club, au terminat facultatea și au plecat pe mare, cum sunt cei de la CSU Neptun. Avem sportivi care s-au mutat din localitate, cu serviciul. Sportivi care au terminat liceul și au plecat la facultate la București, n-am reușit să-i atragem spre o facultate în Constanța. Avem probleme și cu sportivii care se află la vârsta pubertății, 14, 15 ani, care dau de libertate totală și nu mai vor să facă nimic, vor doar să se plimbe, să se distreze, să profite de libertate. Avem și noi astfel de probleme dar am reușit să-i canalizăm, să-i aducem la sală, la antrenamente, cu eforturi foarte mari, bineînțeles”, a precizat Florin Iordănoaia.Cei mai mulți practicanți: copiiVestea bună este că numărul practicanților Kung-Fu este în creștere iar cei mai mulți din aceștia sunt copii.„Cei mai mulți practicanți sunt copii. Am reușit să stabilizăm grupe de copii foarte bune. La seniori am reușit să menținem grupele, avem sportivi care vin la concursuri, se pregătesc. Din păcate, la juniori vârsta aceasta, cadeții între 14-18 ani, avem probleme, sunt mai puțini procentuali față de celelalte categorii de vârstă. Sperăm și vom face tot posibilul ca în 2013 să îi readucem pe unii care s-au lăsat și să-i atragem pe ceilalți. Foarte puțini elevi de licee sunt practicanți de sport, nu numai la noi în Constanța, și la celelalte sporturi s-au lăsat”, ne-a mai spus Iordănoaia.Ce lipsește luptătorilor Kung-Fu din ConstanțaCum tot sportul constănțean suferă pe plan financiar, la fel și Kung-Fu-ul are neajunsurile sale. Luptătorii constănțeni speră la săli mai bine dotate și fonduri pentru deplasările la concursurile inter-naționale.„În primul rând ne lipsesc sălile de sport dotate cu tot ceea ce ar trebui. Avem o excepție la Mangalia, sala de la Casa Tineretului, dar este o sală mică de 80 metri pătrați. Aceasta este dotată cu tot ceea ce trebuie pentru Kung-Fu. În schimb, în celelalte săli, fiind închiriate, nu putem să le dotăm cu tot ce avem nevoie pentru a ne desfășura antrenamentele. Sperăm să avem bani să mergem la concursurile internaționale întrucât la unele nu ne-am putut prezenta din lipsa fondurilor. Au fost concursuri în străinătate, iar pentru acest an sperăm să ajungem la toate la care vom fi invitați”, a declarat Florin Iordănoaia.Mondialele vor avea loc în iulieCampionatul Mondial de Kung-Fu va avea loc între 20-21 iulie, în Bulgaria, iar elevii lui Florin Iordănoaia se vor bate pentru a aduce României măcar o medalie.„Anul acesta va fi campionat mondial și sperăm să venim cu rezultate foarte bune, având în vedere că vom participa cu copii, juniori, cadeți, seniori, cu mulți sportivi, vom veni cu medalie mai mult ca sigur. Rămâne să vedem la seniori, acolo este problema”, spune Iordănoaia.Legalizarea Kung-Fu-uluiCea mai mare realizare în materie de Kung-Fu a fost legalizarea acestui sport prin afilierea la Federația Română de Arte Marțiale de Contact.„Ceea ce am reușit cu adevărat este să legalizăm Kung-Fu în România, după o activitate susținută de 8 ani de zile. Doresc pe această cale să aduc mulțumirile mele pentru sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, conducerii acesteia și fostei doamnei directoare Elena Frîncu”, a încheiat Florin Iordănoaia.