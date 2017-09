CLUBUL DE FOTBAL JUVENTUS, ÎNDOLIAT! FOTBALIST MORT PE TEREN, DUPĂ O LOVITURĂ LA CAP

Ştire online publicată Miercuri, 20 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tommaso Cerase, un copil în vârstă de doar 9 ani a decedat, după un incident ce s-a întâmplat în timp ce participa la un antrenament al grupei de juniori a lui Juventus.Tommaso Cerase se afla la Academia lui Juventus, de la New York, în momentul în care o poartă a căzut și l-a lovit în cap, provocând aproape instantaneu decesul. Întreaga tragedie s-a petrecut sub ochii mamei copilului, Barbara Riccardi, care a asistat îngrozită la teribilul incident. Tommaso a fost dus de urgență la spitalul Roosevelt, acolo unde medicii s-au luptat pentru a-i salva viața.Departamentul de Poliție din New York a anunțat că va lansa o investigație, dar detaliile sunt confidențiale. Rămâne de văzut cum va marca Juventus pierderea, în următoarele meciuri.