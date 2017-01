Cleopatra l-a „prăbuşit“ pe „Aurel Vlaicu“

Cleopatra l-a „prăbușit“ pe „Aurel Vlaicu“

Echipa CS Cleopatra Mamaia a avut o evoluție foarte bună, ieri, în București, contra formației Colegiului Național „Aurel Vlaicu“, într-o partidă-restanță din campionatul Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Team-ul de pe litoral, pregătit de antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache, s-a impus cu scorul de 29-8, succes în urma căruia a acumu-lat 30 de puncte și a urcat pe locul doi în clasament, pregătind detronarea liderului Metro-rex (34 p, un meci mai mult disputat). „E o victorie foarte importantă, care ne menține în grafic pentru câștigarea titlului național. Dacă vom continua în acest ritm, nu mai putem scăpa medaliile de aur“, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În întrecerea juniorilor sub 18 ani, victoria a revenit bucureștenilor, 31-0. Etapa viitoare, duminică, 18 noiembrie, de la ora 13, echipa constănțeană are meci acasă, cu Dinamo.