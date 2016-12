Claudiu Niculescu nu pleacă în China

Ştire online publicată Miercuri, 30 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul lui Dinamo, Claudiu Niculescu, a declarat că nu ia în calcul nicio ofertă din străinătate, deoarece vrea să continue în tricoul alb-roșu și, mai mult, să-și încheie cariera la gruparea din Ștefan cel Mare, cu care mai are contract încă un an și jumătate. Presa centrală a speculat în ultima perioadă că Niculescu este dorit de o echipă din China. „Viitorul meu este legat de Dinamo. Am rămas surprins când am auzit că aș putea merge în China. Nu mă interesează vreo ofertă de acolo sau din altă parte a lumii dintr-un singur motiv, vreau să-mi închei cariera la Dinamo”, a spus Niculescu.