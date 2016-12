Clădirea CSS 1 să fie transformată în Muzeul Sportului Constănţean

"Cuget Liber" propune:

Clădirea CSS 1 să fie transformată în Muzeul Sportului Constănțean

Constanța are Muzeu de Istorie, Muzeu de Artă, Muzeu de Artă Populară, Muzeu al Portului sau Muzeu al Marinei. Îi lipsește, însă, un Muzeu al Sportului, pe care orașul nostru, obișnuit cu performanța, l-ar merita cu prisosință.Când spui Constanța, te gândești instantaneu și la performanțele spor-tivilor și echipelor din acest colț de țară. Chiar dacă nu traversează o perioadă prea fericită - din contră, au dispărut cluburi de mare tradiție, iar altele se zbat într-o cruntă mediocritate -, sportul constănțean își menține cota de interes, publicul ținând aproape de fenomen.„Sportului constănțean îi lipsesc multe în momentul de față, dar, dincolo de pro-blemele cotidiene, cred că o prioritate ar trebui să fie crearea unui muzeu specific. Nu trebuie să ne uităm istoria, Constanța are cu ce se mândri, avem performanțe sportive încă din perioada interbelică. Personal, am strâns, într-o viață de om, trofee, cupe, diplome, plachete, insigne, afișe, medalii și multe alte distincții care ar putea reprezenta o primă colecție într-un viitor Muzeu al Sportului Constănțean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Traian Petcu, atlet veteran, care, la 91 de ani, speră să-și vadă visul împlinit: acela de a le prezenta copiilor, tinerei generații, performanțele eroilor arenei de altădată.Am purtat discuții despre ideea înființării unui Muzeu al Sportului cu o serie de actuali sau foști campioni, antrenori, conducători de cluburi și structuri sportive. Cu toții au fost de acord că acest oraș merită un asemenea muzeu. De fiecare dată, însă, s-a pus problema spațiului, a locației, care nu a fost identificată niciodată. Autoritățile locale au avut alte priorități: campusuri sociale, pui, ulei, lemne sau abona-mente „moca” pe RATC. S-au găsit săli pentru fel și fel de comitete și comiții, însă pentru sport…v v vEi bine, în acest context, „Cuget Liber” vine cu o propunere. Vechiul sediu administrativ al CSS 1, aflat actualmenteîntr-o stare deplorabilă, să fie transformat în Muzeul Sportului Constănțean. Clădirea, fostă bijuterie arhitectonică, despre care unii spun că ar fi de patrimoniu, alții că n-ar fi, se află într-un stadiu suspect de accelerat de degradare, iar această nouă destinație ar putea să-i redea strălucirea de altădată.Ca o opinie personală, Clubul Sportiv Școlar nr. 1, cu o istorie de peste 50 de ani, este un „bulgăre de aur” neexploatat. Un brand decăzut, dar cu potențial uriaș de a reveni în prim-plan. Să nu uităm de marea investiție ce se realizează pe fostul teren de handbal - un campus sportiv de cinci stele, ideal pentru jocurile de echipă, dar și pentru cele individuale.La CSS 1, s-ar putea îmbina fericit trecutul cu prezentul, iar amplasarea Muzeului Sportului în imediata vecinătate a unui „laborator de campioni” ar fi chiar un plus de ambiție și motivație.Tot ca o părere personală, cred că, dacă Inspectoratul Școlar, Direcția pentru Sport și Tineret, ministerele de resort și administrația locală ar face un proiect comun în acest sens, cu atragere de finanțare europeană, lucrurile s-ar urni din loc și ar fi un deznodământ fericit.Până una alta, consemnăm realitatea acestui mijloc de septembrie: Constanța sportivă are tradiție în performanță, nu însă și un muzeu, iar CSS 1 este o paragină. Însă, asupra acestui subiect, al managementului neperformant de la CSS 1, care a generat acest vid de rezultate sportive și administrative, vom reveni într-o ediție viitoare a ziarului nostru.