Ciprian Marica a anunțat că se va retrage din activitate

Ştire online publicată Luni, 31 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul român Ciprian Marica a anunțat, luni, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că se va retrage din activitate.„Nu am cuvinte, nu îmi ajung pentru câte emoții am. Mulțumesc pentru că pot sa te iubesc, România! Mulțumesc fotbalului pentru tot ce mi-a dat! Vă mulțumesc vouă (n.r. - fanilor) pentru tot ce mi-ați transmis, pentru aprecierile și încurajările voastre. Chiar și când m-ați certat, ați dat sens carierei mele de sportiv! De reprezentant al României! Am fost mereu deschis față de voi, dar nu mi-e ușor să anunț asta: starea mea fizică nu îmi mai permite să fac lucrurile la același nivel așa cum meritați voi. Așa că pun punct aici carierei mele de fotbalist. Voi rămâne cel mai mare fan al României, al echipelor la care am jucat, voi fi mereu unul dintre voi. Vreau sa le mulțumesc pentru tot antrenorilor, coechipierilor, managerilor care au contribuit la formarea mea ca sportiv", a scris fotbalistul, pe Facebook, potrivit Romanialibera.ro.El le-a transmis fanilor că, în viitor, dorește să se ocupe mai mult de familie și de Funcația Ciprian Marica.„În viitorul apropiat, mi-am propus să mă dedic mai mult familiei și Fundației Ciprian Marica. Am fost prea mult timp departe de cei dragi. Am de recuperat. Ai mei m-au așteptat cuminți și răbdători să mă întorc acasă. Până aici, voi m-ați ajutat sa înving singurătatea, înstrăinarea! Ați fost cea de-a doua mea casă, a doua mea familie. Și ai mei au înțeles asta! Vă mulțumesc tuturor si fiecăruia în parte. Vă aștept pe stadion, ne vedem în tribune, pe stradă, in fața televizorului, ne vedem oriunde ne cheamă fotbalul pe care-l iubim! Ne vedem acasă! Abia aștept!", a mai scris Marica.Născut la 2 octombrie 1985, Marica și-a început cariera la Dinamo București, echipă la care a evoluat, la nivel profesionist, între 2001 și 2004, înainte să se transfere la Șahtior Donețk (2004-2007), de unde a făcut apoi pasul către Bundesliga, la VfB Stuttgart, unde a jucat în perioada 2007-2011. El a evoluat ulterior la Schalke 04 (2011-2013), Getafe (2013-2014), Konyaspor (2014-2015), precum și la Steaua București, în 2016.A strâns 72 de selecții la echipa națională, pentru care a marcat 25 de goluri. Este al cincilea în topul golgheterilor all-time, la egalitate cu Viorel Moldovan și Ladislau Boloni.