Cine transmite în direct meciul FC Viitorul - Pandurii

Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal și ai televiziunilor deținătoare de drepturi au stabilit programul ultimei etape a sezonului regulat al Ligii I.Partida dintre FC Viitorul și Pandurii Târgu Jiu se va desfășura luni, 29 februarie, de la ora 20.30, fiind transmisă în direct de Look TV, Digi Sport și Dolce Sport.Celelalte meciuri ale rundei a 26-a se vor juca după următorul program: vineri, 26 februarie: Poli Timișoara - Petrolul Ploiești (ora 20.30, Look TV, Digi Sport, Dolce Sport); sâmbătă, 27 februarie: CSU Craiova - CFR Cluj (ora 14.00, Look Plus, Digi Sport, Dolce Sport); ASA Târgu Mureș - FC Botoșani (ora nu a fost confirmată încă, Look TV, Digi Sport, Dolce Sport), FC Steaua - CSMS Iași (ora 20.30, Look Plus, Digi Sport, Dolce Sport); duminică, 28 februarie: Concordia Chiajna - FC Voluntari (ora 18.00, Look Plus, Digi Sport, Dolce Sport), Astra Giurgiu - FC Dinamo (ora 20.30, Look TV, Digi Sport, Dolce Sport).