Cine sunt laureaţii anului 2013 la CS Farul

Cine sunt laureații anului 2013 la CS Farul

Complexul „Sport” din strada Cuza Vodă a fost, ieri, gazda unui eveniment special: CS Farul Constanța și-a prezentat obiectivele de performanță realizate de club în decursul acestui an, precum și situația pe secții și clasamentele competiționale.În cele 13 secții ale CS Farul, sunt legitimați peste cinci sute de sportivi, dintre care cinci maeștri emeriți ai sportului, 21 maeștri ai sportului, 87 categoria I, 69 categoria a II-a, 57 categoria a III-a. Gruparea de la malul mării se mândrește cu cei 30 de sportivi din loturile naționale de seniori, 4 din loturile de tineret, 46 din loturile de juniori, dar și cu cei care au reușit, anul acesta, să urce pe podiumul competițiilor la care au luat parte: 90 medaliați național cu aur, 110 medaliați național cu argint, 116 medaliați național cu bronz, 1 me-daliat la Campionatele Mondiale, 2 medaliați la Cupa Mondială, 3 medaliați la Jocurile Mondiale Universitare, 5 medaliați la Jocurile Mondiale, 27 medaliați la Campionatele Europene, 7 medaliați la Jocurile Francofoniei și 13 medaliați la Campionatele Balcanice.În urma rezultatelor obținute la competițiile internaționale mondiale, europene și balcanice, a fost realizat și topul celor mai buni sportivi seniori în anul 2013, aceștia fiind, în ordine, Corina Constantin (gimnastică aerobică, antrenori: Maria Fumea și Cristiana Spînu), Elizabeta Samara (tenis de masă, antrenori: Viorel Filimon și Elena Sebe), Bianca Becze (gimnastică aerobică, antrenor: Maria Fumea), Andreea Bogati (gimnastică aerobică, antrenor: Maria Fumea), Anca Surdu (gimnastică aerobică, antrenor: Maria Fumea și Cristiana Spînu), Andreea Ogrăzeanu (atletism, antrenor: Cristina Manea), Andrei Romeu (navomodelism, antrenor: Petrică Vasile), Cristina Toma (atletism, antrenor: Vali Ionescu), Marius Gavriloaie (gimnastică aerobică, antrenor: Maria Fumea), Corneliu Costiniuc (navomodelism, antrenor: Petrică Vasile), Florian Neagu (navomodelism, antrenor: Petrică Vasile), Cristina Hîrîci (tenis de masă, antrenori: Viorel Filimon și Elena Sebe) și Anca Heltne (atletism, antrenor: Gabriel Bădescu).La Campionatele Naționale, seniorii „fariști” au obținut 35 medalii de aur, 30 de argint și 39 de bronz, tineretul a adus 4 medalii de aur, 13 de argint și 11 de bronz, în timp ce juniorii au îmbogățit vitrina cu trofee a Farului cu 51 medalii de aur, 67 de argint și 66 de bronz.v v vIată-i și pe laureații Farului, sec-țiunea tineret și juniori: Daniela Varona (kaiac-canoe, antrenori: Gabriel Aftenie și Maria Aftenie), Georgiana Dudoglu (haltere, antrenor: Angheluș Beșleagă), Bianca Gorgovan (gimnastică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu), Lavinia Panaete (gimnastică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu), Andreea Scîntee (gimnastică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu), Andreea Drenea (gimnas-tică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu), Lucian Săvulescu (gimnastică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu), Mihăiță Vișan (culturism și fitness, antrenor: Cristian Mihăilescu), Eric Șoș (karate, antrenor: Valerian Mușat), Răzvan Grădinaru (înot, antrenor: Anca Buzbuchi), Andreea Timofei (atletism, antrenor: Niculina Chiricuță), Valentin Scanghel (atletism, antrenori: Cecilia Gevat și Alin Larion), Gicu Sava (canotaj, antrenor: Dumitru Răducanu), Ionuț Brînză (canotaj, antrenor: Dumitru Răducanu), Nicoleta Zavelcă (atletism, antrenori: Cecilia Gevat și Alin Larion) și Daciana Enache (gimnastică aerobică, antrenor: Cristiana Spînu).v v vÎn prezența tuturor invitaților, directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, a mulțumit fiecărui susținător în parte pentru contribuția adusă direct sau indirect rezultatelor obținute în 2013 de antrenori și sportivi, respectiv administrației locale, Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Inspectoratului Școlar Județean, federațiilor române, asociațiilor județene, Universității „Ovidius”, cluburilor colaboratoare, sponso-rilor și Ministerului Tineretului și Sportului.„Suntem recunoscători că, pe lângă faptul că, prin sprijinul dumneavoastră, nu am întâmpinat dificultăți și am reușit astfel să ne concentrăm cât mai mult pe ceea ce înseamnă sport, obținând prin urmare 316 medalii la campionatele naționale și 58 medalii la campionatele internaționale, este un fapt remarcabil că, anul acesta, CS Farul Constanța încheie bilanțul fără datorii. În 2013, ni s-a asigurat buna desfășurare a lucrurilor, iar acum nu suntem datori față de niciun sportiv și nicio terță persoană. Apreciem munca fiecăruia și ne bucurăm că, în momentul de față, cea mai mare parte a secțiilor au posibilitatea de a efectua stagii de pregătire pentru 2014", a declarat Ilie Floroiu.