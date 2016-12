Cine sunt învingătorii din Circuitul Naţional de mini-rugby

Turneu pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“

Cine sunt învingătorii din Circuitul Național de mini-rugby

Stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Constanța a fost gazda întrecerilor celei de-a doua etape a Circuitului Naționalde mini-rugby, eveniment rezervat copiilor cu vârste cuprinse sub 10, 12 și 14 ani.La turneul din „Badea Cârțan”, au participat, în total, 21 de echipe din toată țara, numărând peste 200 de tineri rugbiști.La categoria Under 10, s-au prezentat șapte echipe, câștigători fiind desemnați cei de la CSO Pantelimon, urmați de CSS Bârlad, Aurora Băicoi, CS Tomitanii Constanța, Șoimii București și Dinamo București.În întrecerea Under 12, primul loc a fost ocupat de reprezentanții clubului din Mihail Kogălniceanu. Au urmat, în clasament, CSS Bârlad, Aurora Băicoi, CSM Suceava, CSO Pantelimon, Vala-hii Tărtășești, CSO Ovidiu și CS Tomitanii.Etapa Under 14 a fost câștigată de CSO Pan-telimon, în clasament urmând CS Tomitanii, CS Șoimii Câmpia Turzii, Warriors Timi-șoara, CSS Bârlad și CSO Ovidiu.„A fost un turneu cu un număr record de participanți, iar competiția s-a desfășurat ireproșabil. Ne bucurăm că am putut asigura condiții de joc ideale, iar copiii au oferit un spectacol sportiv de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.v v vIată rezultatele etapei a II-a a Circuitului Național de mini-rugby: U10, Grupa A: Bârlad - Dinamo 25-0, Aurora - Șoimii 1 10-0, Dinamo - Șoimii 1 15-10, Bârlad - Aurora 15-5, Aurora - Dinamo 20-15, Șoimii 1 - Bârlad 0-15; Grupa B: Tomitanii - Șoimii 2 30-10, Pantelimon - Tomitanii 20-0, Șoimii 2 - Pantelimon 0-25; locurile 5-6: Dinamo - Șoimii 2 0-5; locurile 3-4: Aurora - Tomitanii 15-10; locurile 1-2: Bârlad - Pantelimon 0-10. U12, Grupa A: Pantelimon - Aurora 0-0, Bârlad - Ovidiu 10-5, Aurora - Ovidiu 5-0, Pantelimon - Bârlad 10-10, Bârlad - Aurora 5-5, Ovidiu - Pantelimon 5-5; Grupa B: M. Kogălniceanu - Suceava 10-5, Tomitanii - Valahii 0-5, Suceava - Valahii 10-10, M. Kogălniceanu - Tomitanii 5-0, Tomitanii - Suceava 0-5, Valahii - M. Kogălniceanu 0-5; locurile 7-8: Ovidiu - Tomitanii 15-0; locurile 5-6: Pantelimon - Valahii 5-0; locurile 3-4: Aurora - Suceava 5-0; locurile 1-2: Bârlad - M. Kogălniceanu 0-5; U14, Grupa A: Ovidiu - Timișoara 0-12, Pantelimon - Ovidiu 22-0, Timișoara - Pantelimon 0-22; Grupa B: Tomitanii - Turzii 21-0, Bârlad - Tomitanii 0-5, Câmpia Turzii - Bârlad 5-0; locurile 5-6: Ovidiu - Bârlad 0-35; locurile 3-4: Timișoara - Câmpia Turzii 5-10; locurile 1-2: Pantelimon - Tomitanii 19-0.