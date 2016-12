Cine sunt câştigătorii Cupei Zilei Marinei Române la yachting

Cine sunt câștigătorii Cupei Zilei Marinei Române la yachting

CS Știința, Liga Navală Română și Asociația Județeană de Yachting (AJY) Constanța au organizat, zilele trecute, Cupa Zilei Marinei Române, la clasele Cadet, Laser 4,7, Optimist fete și băieți și la clasa Optimist pentru sportivii legitimați în anul 2015. În același timp, s-au desfășurat și cursele Campionatului Național la clasele OK și 420.Competițiile au fost oficiate de către prof. Domnica Micu, antrenor în cadrul CS Știința, și reprezentanții AJY Constanța, Robert Băraru și Dan Zaharia.„Am avut parte de o vreme superbă, cu cer senin și cu valuri de diferite înăl-țimi. În timpul desfășurării întrecerilor, am avut cazuri în care sportivii au venit pe poziții fruntașe, după ce ambar-cațiunile lor au fost răsturnate. Nimic nu i-a oprit pe acești sportivi să încheie cursele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Dumitru Micu.Iată rezultatele de la Cupa Zilei Marinei Române: Clasa Optimist - băieți: 1. Ion Vlad, 2. Mihai Mocanu, 3 Marcus Reșit, toți de la Nautic Yacht Club (NYC); Clasa Optimist - fete: 1. Diana Daniil (Yacht Club Regal Român), 2. Luana Boicenco (NYC), 3. Ioana Stan (CS Știința); Clasa Optimist - juniori: 1. David Mihail Popescu, 2. Noel Voinescu, ambii de la CS Știința, 3. Victor Reșit (NYC); Clasa Optimist legitimați în 2015: 1. Alexandru Stavrositu, 2. Ștefan Stavrositu, 3. Ioan David Popescu; Clasa Cadet: 1. Maria Popescu și Vanda Zaharia, 2. Iris Selma Reșit și Alexandru Stoia, 3. Rareș Stoineanu și Oasim Zien, toți de la CS Știința; Clasa Laser 4,7: 1. Ștefan Penciu (NYC), 2. Matei Duca (Sportul Studențesc), 3. Radu Noghi (CS Știința).La Campionatul Național de yachting, la clasele OK și 420, podiumul a fost acaparat de sportivii de la CS Știința: Clasa OK: 1. Alexandru Micu, 2. Nicolae Gorgan, 3. Marian Gorgan; Clasa 420: 1. Cristian Mitoi și Iris Reșit, 2. Nicolae Gorgan și Rareș Stoineanu, 3. Antonio Țăranu și Maria Popescu.