Cine sunt câştigătorii Cupei Federaţiei la tenis de masă

Cine sunt câștigătorii Cupei Federației la tenis de masă

Week-end-ul trecut, la Constanța, s-a desfășurat Cupa Federației la tenis de masă (FRTM), unde au participat peste 100 de copii din toată țara.Au venit la malul mării jucători din toate colțurile țării: Buzău, Slatina, Odorheiu Secuiesc, Câmpulung Muscel, București, Râmnicu Sărat, Argeș, Craiova, Giurgiu, Topoloveni. La competiția anuală organizată de Federația Română de Tenis de Masă și găzduită de Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, au participat copiii născuți în 2002 și 2003 sau chiar și mai mici. S-au programat două turnee pe categorii de vârstă, la feminin și masculin.„Organizarea a fost foarte bună alături de LPS Constanța, care ne-a găzduit. Nivelul jucătorilor a fost foarte bun. La secțiunea 2002, au venit doar cei care sunt pe pri-mele locuri ale clasamentului. Am avut 64 de participanți la băieții din 2003 și mai mici și 14 la cei din 2002. La fete, am avut înscrise 52 din 2003 și 12 din 2002. Obiectivul competiției a fost selecția unui jucător de la fiecare categorie pentru concursul de la Strasbourg. Toți copiii s-au prezentat foarte bine și am avut unele surprize de la câteva cluburi din țară, care au balansat clasamentul” a declarat, pentru „Cuget Liber”, Tamara Lazăr, membru al Comisiei de competiții FRTM și director de concurs Cupa Federației 2014.Președintele FRTM, Cristi Romanescu, a înmânat cupele și diplomele câștigătorilor.Iată și lista celor care au urcat pe podium. La turneul pentru cei născuți în 2002, la băieți, premianții sunt: locul I Alexandru Feraru (Pristavu Câmpulung), locul II Vlad Buglea (LPS Constanța) și Zoltan Chiș (CSS Mureș). La fete, 2002, locul I Cristina Dumitrescu (Romgaz Mediaș), locul II Diana Diaconu (CSS Slatina) și Denisa Urâtu (CSS Craiova). La categoria 2003, băieți, locul I Bogdan Poteraș (CSM Buzău), locul II Bogdan Iacob (Pristavu Câmpulung) și locul III Eduard Ionescu (CSM Buzău). La fete, 2003, locul I Elena Zaharia (Farul Constanța), locul II Raluca Gu-ceanu (CSTA București) și Diana Radu (LPS Slatina).