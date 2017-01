Cine sunt câştigătorii Cupei AR XV la mini-rugby

Cine sunt câștigătorii Cupei AR XV la mini-rugby

Sâmbătă, pe terenul de rugby „Mihai Naca”, au avut loc întrecerile Cupei AR XV la mini-rugby, etapa a VIII-a, la copiii 10, 12 și 14 -15 ani.După o zi de competiție, topurile sunt următoarele: U10: AS Victoria Cumpăna, CS Perla Murfatlar / CS Tomitanii și CSO Ovidiu; U12: CS Perla Murfatlar / CS Tomitanii, AS Victoria Cumpăna, CS Mihail Kogălniceanu; U14: CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, AS Victoria Cumpăna.Cristian Diaconescu a devenit cel mai tânăr jucător și susținător al rugby-ului din județul Constanța. La doar doi ani, Cristi a primit premiul special pentru cel mai spectaculos… placaj aplicat tatălui său, Robert Diaconescu, șeful arbitrilor constănțeni, după ultima partidă.La finalul competiției, cei mici au primit sucuri și dulciuri.