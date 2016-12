Cine sunt campionii Cupei României „1 Decembrie“ la Kung-Fu

Sala Tomis a fost gazda celei de-a cincea ediții a Cupei României „1 Decembrie” la Kung-Fu, pentru copii, cadeți, juniori și seniori, feminin și masculin. La concurs, organizat cu sprijinul Direcției pentru Sport și Tineret a Județului Constanța, au participat 74 de sportivi legitimați la 12 cluburi, județul nostru fiind reprezentat de 40 de sportivi, din șapte grupări de specialitate. Iată-i pe constănțenii campioni la Cupa României „1 Decembrie”: proba de Non-Contact - Masculin - Seniori 18-34 ani - Open KG: Georgian Tudosoiu (CS Marea Neagră); Cadeți 14-15 ani, Open KG: Alexandru Cătană (CS Marea Neagră); Copii 1 (mini-cadeți) 12-13 ani, - 45 kg: Ovidiu Gabriel Irimia (CS Marea Neagră); + 45 kg: Vlăduț Turcanu (CS W-MAXX Mangalia); Copii 2, 10-11 ani, - 40 kg: Cosmin Labeș (CS Shaolin Callatis Mangalia); + 40 kg: Ovidiu Moroianu (CS Marea Neagră); Copii 3: 8-9 ani, -30 kg: Andrei Romu Oltean (CS Marea Neagră); Copii 4: - 7 ani, - 25 kg: Cristian Ștefan Țuțui (CS Panda Poarta Albă); - 30 kg: Vlad Bocai (CS Marea Neagră); feminin - junioare 16-17 ani, Open KG: Georgiana Cătană (CS Marea Neagră); Copii 2: 10-11 ani, Open KG: Beatrice Roșăneanu (CS Marea Neagră); proba de Light Fighting - Sanda Masculin - seniori 18-34 ani, Open KG: Dan Condrat (CSU Neptun); cadeți 14-15 ani, Open KG: Constantin Cîju (CS Panda Poarta Albă); copii 1 (mini-cadeți) 12-13 ani, - 45 kg: Ov. Irimia (CS Marea Neagră); + 45 kg: Alexandru Borodin (CS Marea Neagră); Copii 2, 10-11 ani, - 40 kg: C. Labeș (CS Shaolin Callatis); + 40 kg: Iulian Ștefan Mardarie (CS Marea Neagră); Copii 3: 8-9 ani, Open: Romu Andrei Oltean (CS Marea Neagră); Copii 4: - 7 ani: - 25 kg: C. Țuțui (CS Panda Poarta Albă); - 30 kg: V. Bocai (CS Marea Neagră); Feminin: Junioare 16-17 ani, Open KG: G. Cătană (CS Marea Neagră); Copii 2: 10-11 ani, Open KG: B. Roșăneanu (CS Marea Neagră); Seniori 18-34 ANI, Open KG: G. Tudosoiu (CS Marea Neagră); Cadeți 14-15 ani, Open KG: Al. Cătană (CS Marea Neagră); Copii 1 (mini-cadeți) 12-13 ani, - 45 kg: Ov. Irimia (CS Marea Neagră); + 45 kg: V. Turcanu (CS W-MAXX Mangalia); copii 2, 10-11 ani, - 40 kg: Tudor Bocai (CS Marea Neagră); + 40 kg: Șt. Mardarie (CS Marea Neagră); copii 3: 8-9 ani, Open: A. Oltean Romu (CS Marea Neagră); Copii 4: - 7 ani: - 25 kg: Rareș Mihai Popa (CS Shaolin Callatis); - 30 kg: V. Bocai (CS Marea Neagră); feminin junioare 16-17 ani, Open kg: G. Cătană (CS Marea Neagra); copii 2: 10-11 ani, Open KG: Maria Maia Gemai (CS Shaolin Callatis); copii 3: 8-9 ani, Open KG: Crina Neculai (CS Shaolin Callatis); proba de taolu tradițional „individual cu mâinile goale”: Masculin 8-9 ani: A. Oltean Romu (CS Marea Neagră); masculin 10-12 ani: Marian Cîju (CS Panda); masculin 14-15 ani: C. Cîju (CS Panda); Feminin 12-13 ani: B. Roșăneanu (CS Marea Neagră); feminin 8-9 ani: C. Neculai (CS Shaolin Callatis). Președintele CS Marea Neagră Constanța, Florin Iordănoaia, a declarat, pentru „Cuget Liber” că a fost o competiție extrem de disputată: „Chiar dacă la această ediție au participat mai puține cluburi ca în anii trecuți, totuși, concursul a fost destul de dificil pentru sportivi, pentru că majoritatea acestora au participat și s-au luptat în patru probe diferite, unde doar două probe sunt apropiate, cele de luptă sportivă «Non-Contact Sanda» și «Light-Fighting Sanda». De asemenea, ne așteptam ca, fiind ultimul concurs din acest an, nivelul luptelor să fie scăzut, dar în realitate au fost meciuri foarte disputate, unele deosebit de spectaculoase și care ne-au dovedit că pentru sportivii noștri nu exista un «ultim concurs». Ceea ce ne-a bucurat foarte mult!”.