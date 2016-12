Cine păşeşte pe urmele campioanei olimpice Dana Sofronie

Proiectul "Țară, țară, vrem campioane!" intră în an terminal

Cine pășește pe urmele campioanei olimpice Dana Sofronie

A trecut un an de când, la Constanța, s-a dat startul proiectului „Țară, țară, vrem campioane!“. Anul trecut, în urma unei selecții,30 de fetițe cu vârste cuprinse între 6 și 7 ani pășeau pentru prima oară în sala de gimnastică din strada Flămânda.Micuțele de la centrul de la malul mării sunt îndrumate de antrenorii Mirela Szemerjai, Dana Sofronie și Cătălin Meran, care de acum pot analiza în amănunt evoluția fetițelor.Sala de gimnastică a complexului „Tomis” este mai tot timpul animată de fetițe desculțe și îmbrăcate în costumații viu colorate. Dacă nu cunoști elementele gimnasticii, ai zice că totul este o joacă. Unele se antrenează la paralele, altele își fac încălzirea. Niciuna nu stă o clipă locului.Pe ușa dinspre vestiar își fac intrarea peste 20 de fetițe, în body-uri de culoare mov, toate salutând politicos, privind în jur cu ochii sclipind de nerăbdare. Având o privire șugubeață, parcă mai toate spun același lucru: „Abia aștept să începem”.Timp de 40 de minute, fetele își fac încălzirea. La fiecare antrenament se lucrează câte trei aparate, fiecare câte 40 de minute, iar la final, alte 40 de minute sunt rezervate pentru elementele artistice. Zilnic, gimnastele se antrenează trei-patru ore.Dana Sofronie, fostă campioană olimpică, face o scurtă descriere a primului an al proiectului: „A fost o perioadă foarte bună de adaptare și inițiere în gimnastică. Multe au răspuns pozitiv. E o evoluție promițătoare, având în vedere că fetițele practică de numai un an gimnastica. Anul trecut, când au intrat în sală, nu știau absolut nimic de această disciplină. Timp de un an, am putut să lucrăm la mobilitate și să le învățăm elementele de bază. Unele au ținut pasul, altele nu. Erau 30 când am demarat proiectul, iar acum sunt 27. Este selecția naturală. Noi în iunie am avut o primă verificare cu centrul de la Onești. Vrem să fim cel mai bun centru al proiectului din țară (n.r. - în cadrul programului, sunt implicate cinci centre în toată țara)”.Când vorbește de micuțele ei eleve, în ochii Danei se vede mândria de antrenor. Deși chipul ei se află pe peretele sălii, unde stă scrisă și performanța pe care a obținut-o în 2004, la început, cele mici nu știau cine este antrenoarea lor.„Nu mă știau la început, dar părinții lor le-au povestit și unii chiar au căutat filmări cu mine și le-au arătat. Când s-au întors în sală, m-au asaltat aprecieri, cu întrebări”, ne-a mărturisit Dana.În timp ce fetele se pregăteau de începerea antrenamentului, Dana ne-a enumerat câteva fetițe cu talent și care promit multe. Alexandra, Ionela, Delia, Ana sunt doar câteva dintre cele care au „furat” ochii tinerei antrenoare. Dana le descrie ca fiind copii plini de calități, cuminți și disciplinați. Ionela, o fetiță în vârstă de doar opt ani, din localitatea Tovărășia, ne-a mărturisit că îi place de Nadia Comăneci și Larisa Iordache, după care ne-a arătat un exercițiu la aparatul ei preferat, bârna.Proiectul „Țară, țară, vrem campioane!” se află în ultimul an de desfășurare, deși are posibilitate de prelungire. Nu se știe dacă fetițele vor mai continua la Constanța.„Copii selecționați în acești doi ani vor continua pregătirea în alte centre. Chiar dacă nu se va mai face la Constanța, vor merge în altă parte. Orașul nostru nu prea poate deveni centru pentru pregătire la un nivel mai înalt, căci există o problemă cu sala de gimnastică. Suntem două cluburi și o singură sală”, a continuat Dana.2016, an de „foc“ pentru gimnastele tricoloreAm tot vorbit de noile generații ale gimnasticii românești, dar, când am întrebat-o pe Dana Sofronie despre Mondialele din acest an, constănțeanca s-a abținut de la comentarii.„O felicit pe Larisa Iordache pentru puterea psihică de care a dat dovadă, când a trecut peste eșecul de la echipe și a obținut bronzul la individual compus. Mi-e greu să vorbesc despre proba pe echipe. Cred că sunt șanse ca, în aprilie, fetele să obțină calificarea la JO. Anul viitor va fi foarte greu pentru echipa României. Vor avea Europenele, recalificare și, cel mai important, Jocurile Olimpice. Am văzut scrisoarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român și pe cea a federației și încă așteptăm răspuns cu ce se va întâmpla”, a încheiat Dana Sofronie.