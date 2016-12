Cine mai poate salva campioana HCM Constanţa

3

HCM

O politica manageriala gresit pusa in practica din banii publici. S-a format la HCM o echipa prea puternica pentru competitia interna si prea slaba pentru cupele europene. Un manager n-ar fi facut asa ceva cu banii proprii! Se putea castiga competitia interna cu mult mai putin bani. Dar...Banii nu ajung pentru ca s-au dat salarii mari de catre C.J.C din banii nostri. Tot din banii nostri se fac anual cateva cantonamente peste hotare,tot din banii nostri se deconteaza cazarea si masa tuturor sportivilor si anturajului la hotel FLORA,adica in buzunarul unora. este f bine ca Primaria si C.J. sa ajute sportul,dar sa o faca in litera legii,adica in infrastructura si copii/juniori.Se tot lauda ca avem o echipa supercampioana dar competitiile europene le joaca in anonimat pe la Buzau sau Bucuresti. Cat sa ne mai rabde si EHF care de ani si ani ne accepta in competitiile ei dar nu suntem in stare sa ne aliniem civilizatiei sportive europene jucand in continuare intr-o sala construita in 1958,cu unele mici spoieli? Vreau sa merg si eu odata la un meci la sala(evident alta!) si inainte de meci,in pauza sau la final sa pot servi civilzat un suc,o bere,o gustare,comod,fara fum si ascultand o muzica buna in surdina. Iar locul meu in tribuna sa fie confortabil si nu plasticul acela nesters de luni bune. Vara sa facem sanie,asa ca intai sa avem infrastuctura care sa te indemne sa participi ca spectator si apoi,daca se vrea si se poate si echipa