Cine l-a convins pe N’Doye să vină la Săgeata

Senegalezul Ousmane N’Doye a semnat un contract valabil pe un an cu nou-promovata în Liga I Săgeata Năvodari, în cadrul cantonamentului pe care dobrogenii îl efectuează în Austria.După oficializarea înțelegerii, mijlocașul în vârstă de 35 de ani a spus că are încredere în proiectul inițiat de primarul Năvodariului, Nicolae Matei, care, de altfel, l-a și convins să semneze.„Vin la Năvodari cu inima deschisă și am mare încredere că, împreună cu această echipă, vom reuși să ne atingem obiectivul și chiar să îl depășim. Am întâlnit, aici, oameni de caracter, alături de care îmi face plăcere să lucrez și trebuie să îl menționez în primul rând pe domnul primar Nicolae Matei, care m-a convins să vin la Săgeata. De asemenea, antrenorul Tibor Selymeș este un tehnician tânăr, cu metode moderne de pregătire, despre care sunt convins că se va mai auzi în fotbalul românesc”, a declarat Ousmane N’Doye.