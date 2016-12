Cine este vinovat pentru eşecul de la Farul?

Rugby-ul constănțean a pierdut din nou bătălia pentru titlu

Cine este vinovat pentru eșecul de la Farul?

RCJ Farul Constanța își amână pentru la anul revenirea cu adevărat în prim-planul Diviziei Naționale de rugby. „Marinarii” au fost învinși de Steaua, în semifinale, la capătul unei partide în care le-au lipsit curajul și forța psihică. Știți vorba aceea, „Să alergi de unul singur și să ieși pe locul doi”. Este oarecum valabilă pentru Rugby Club Județean Farul Constanța, diferența fiind minoră. Și am să vă explic imediat de ce. Finanțată de Consiliul Jude-țean, cu miliarde bune din BANI PUBLICI - comentariile poate nici nu ar mai fi fost făcute, dacă ar fi fost vorba de BANI PRIVAȚI -, formația constănțeană participă într-un campionat de un nivel extrem de scăzut, în care, după ce Dinamo n-a mai putut oferi jucătorilor contractele și avan-tajele specifice ministerului (a se citi integrarea în structurile MI), numai DOUĂ echipe - CSM Știința Baia Mare și Steaua București - emit pretenții la titlu. Restul? Tot o apă și-un pământ! Având o situație financiară mai mult decât fericită, beneficiind de suportul administrației locale, Farul avea obligația de a răspunde cu aceeași monedă prin rezultate în plan sportiv. N-a fost să fie așa. „Marinarii” nu au fost capabili să treacă de Steaua, în semifinale, deși toată lumea îi considera echipa momentului. Inexplicabil, oame-nii lui Mircea Paraschiv nu au avut curajul de a forța eseul în prima repriză, când superi-oritatea în grămadă (ordonată sau spontană) era evidentă. Au pus mingea jos, au dat la bețe, preferând trei puncte sigure în locul unui eseu probabil, dar care plutea în aer. Steaua, care era clar o echipă de bătut, a ținut echilibrul și s-a desprins abia după jumătatea reprizei se-cunde, când constănțenii au cedat fizic. Fariștii nu au știut să speculeze superioritatea nume-rică, s-au speriat poate, fiind mai slabi decât adversarii lor la capitolul psihic. Valoarea se demonstrează însă în meciurile cu miză, iar aici alb-albaștrii au rămas corijenți. Medalia de bronz nu este o performanță Așadar, Farul va disputa numai finala mică, pe care, mai mult ca sigur, o va câștiga, în fața unui Dinamo din care a mai rămas doar numele. De aceea, câștigarea medaliilor de bronz nu poate fi socotită o performanță, ci se înscrie, mai degrabă, în seria eșecurilor și nerealizărilor din „era Consiliul Județean”. De când administrația a direcționat miliardele către rugby - fapt de salutat! -, s-au făcut experimente peste experimente, s-au trans-ferat antrenori și zeci de jucători străini, însă nicio formulă nu a fost de succes. Nu au lipsit banii, ci oamenii pricepuți. Acum, Farul are antrenor adus de la Dinamo, jucători din șapte zări, din Samoa până-n Georgia, con-ducători fără experiență sportivă și un stadion mereu cu tribunele dezolant de goale, pentru că suporterii nu se mai regăsesc în actualul Farul. De câțiva ani încoace, Farul ne-a tot „amenințat” cu titlul. Când o să-l și câștige? Răspunsul mi l-a dat un fost jucător care și-a rupt oasele pentru Constanța: „Când s-o alege praful de Steaua și Baia Mare!”.