Cine este cel mai curtat jucător de la FC Viitorul

Fotbalistul Cristian Manea, de la FC Viitorul, este aproape de a semna un contract cu Chelsea Londra, unde ar putea pleca din iarnă, pentru trei milioane de euro, informează DolceSport. Manea a jucat la naționalele sub 17 ani, sub 19 ani și sub 21. La vârsta de doar 17 ani, sportivul a fost titular la naționala de seniori, în meciul amical dintre România - Albania (1-0). Într-o conferință de presă, Gheorghe Hagi, noul director tehnic al echipei FC Viitorul, a declarat, pentru Agerpres: „Și el, și ceilalți au deja foarte multe oferte. El e unul dintre jucătorii cei mai curtați, dar nu e nimic adevărat că se va duce într-un loc sau altul. Depinde de el cum va juca în acest an. Joacă la noi și dacă nu va juca bine, va rămâne încă un an cu noi. Poate să ajungă la orice club mare, dar depinde de evoluția lui. Eu cred că în viitor veți auzi lucruri foarte frumoase legate de jucători din academie, care vor ajunge la cluburi importante. Vom da jucători pe piața internațională, dar și pe cea internă”. În vara aceasta, mai mulți jucători de la Academia Hagi au fost selectați la loturile naționale de la U15 la U19.