Cupa Mondială la rugby

Cine e faristul titular în XV-le României pentru meciul cu Georgia

Antrenorul naționalei de rugby a României, Romeo Gontineac, a anunțat XV-le de start pentru meciul cu Georgia, ultimul al „stejarilor” de la Cupa Mondială din Noua Zeelandă. De la RCJ Farul Constanța, Daniel Carpo va fi titular, în timp ce Constantin Gheară va lua loc pe banca de rezerve. România: Lazăr, Tincu (cpt.), P. Ion, Ursache, C. Petre, Macovei, Tonița, Carpo, Surugiu, Dumbravă, Lemnaru, Dimofte, C. Gal, Ciuntu, Dumitraș. Rezerve: Zebega, Florea, Popârlan, Ianuș, Calafeteanu, Gheară, Vlaicu. Meciul România - Georgia se joacă astăzi, pe Arena Manawatu din Palmerston North, de la ora 19.30 (9.30, ora României), fiind transmis în direct la Digi Sport 1. Arbitrează englezul Dave Pearson. Naționala României are drept obiectiv câștigarea acestui joc, ceea ce i-ar permite să evite clasarea pe ultimul loc în clasamentul grupei. Până acum, „stejarii” au înregistrat numai înfrângeri, în fața Scoției, Argentinei și Angliei. La rândul său, Georgia are 0 în dreptul punctaverajului.