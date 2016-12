Cine a urcat pe podium la Trofeul Techirghiolului la şah

Cine a urcat pe podium la Trofeul Techirghiolului la șah

Tradiționalul turneu de șah de la Techirghiol, desfășurat pe distanța a nouă runde în sistem elvețian, s-a încheiat cu victoria maestrului George Miroiu. Surprinde absența de pe podium a sârbului MI Kostic Nebojsa!Clasament final: 1. G. Miroiu (Conpet Ploiești; 7 p), 2. V. Ciobanu (Clubul de Șah Galați; 6,5 p), 3. Al. Kutnik (CS Sissa Constanța; 6,5 p), 4) C. Spulber (Victoria Techirghiol; 6,5 p).„Jucătorul din Galați a avut «golaverajul» mai bun decât jucătorii constănțeni, astfel el ocupând poziția secundă, deși au avut același număr de victorii. După cum se poate observa, concursul a fost extrem de disputat, cu partide foarte echilibrate, câștigătorul aflându-se abia după ultima mutare efectuată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Sissa, Antonio Rușa.Ceilalți șahiști din Constanța au totalizat următorul punctaj: Mălureanu - 6 p, Zaim - 5,5 p, Rușa - 5 p, Linca - 4,5 p, Lupu - 4 p, Bordeianu - 3,5 p, Săndulescu - 3,5 p, Gimurtu - 2 p, acesta din urmă reușind să evite in extremis ultimul loc la care e abonat.Iată și rezultatele rundei decisive: G. Miroiu - K. Nebojsa (remiză), C. Spulber - C. Georgescu 1-0, F. Milea - Al. Kutnic 0-1, A. Rușa - B. Chis 1-0.Premiile în bani, cupe și diplome au fost oferite de primarul localității Techirghiol.La juniori, medaliile au fost împărțite de trei copii care au totalizat fiecare câte 7 puncte: 1. Maria Ciocan (Rm. Vâlcea), 2. Anghel Ioniță (Galați), 3. Andreea Panainte (Palatul Copiilor Constanța).