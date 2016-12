Ciclistă suspendată șase ani după ce a fost prinsă cu un motor electric ascuns sub șa

Sportiva belgiană Femke Van den Driessche a fost suspendată șase ani după descoperirea unui motor electric într-una dintre bicicletele sale, la Campionatele Mondiale de ciclo-cros din luna ianuarie, a anunțat marți Uniunea Ciclistă Internațională (UCI). Presa belgiană scrie că această pedeapsă este echivalentă cu încheierea carierei ciclistei în vârstă de 19 ani, care era campioană europeană U23, informează Digi Sport.Tânăra a fost găsită vinovată de fraudă tehnologică și suspendată pentru o perioadă de șase ani începând din 11 octombrie 2015 inclusiv și până pe 10 octombrie 2021, a indicat UCI, într-un comunicat.Sportiva de 19 ani a primit de asemenea o amendă de 20.000 de franci elvețieni (18.180 euro) și a fost privată de titlurile câștigate, mai ales cel de campioană europeană sub 23 de ani și cel de campioană a Belgiei.Această decizie vine după descoperirea unui motor electric ascuns într-una dintre bicicletele ciclistei belgiene, a precizat UCI. „Acea bicicletă a fost scanată cu ajutorul unui nou test prin rezonanță magnetică efectuat în acest an de către UCI. (...) A fost vorba de un motor Vivax ascuns cu bateria sa în tubul șeii, controlat de o telecomandă Bluetooth așezată sub ghidolină”, a explicat comunicatul.„Noi am investit resurse considerabile în dezvoltarea acestei tehnologii de scanare, nouă și foarte eficientă, și de asemenea am întărit sancțiunile aplicabile împotriva oricărei persoane găsite vinovată de această formă de înșelătorie”, a reacționat președintele UCI, englezul Brian Cookson, citat în comunicat.„Acest caz înseamnă o mare victorie pentru UCI și pentru toți fanii, cicliștii și echipele care vor să fie asigurați că această formă de înșelătorie va fi ținută departe de sportul nostru”, a continuat el.Dopajul tehnologic a fost subiectul unei ample investigații a televizunii franceze Stade 2 și a ziarului italian Corriere della Sera, care săptămâna trecută au prezentat o serie de dovezi potrivit cărora și în plutonul profesionist masculin s-ar utiliza motoare. Potrivit surselor citate, în Strade Bianche și Coppi e Bartali mai mulți cicliști ar fi trișat astfel.Alberto Contador, cel mai titrat rutier de Mari Tururi aflat în activitate (șapte titluri), a spus: „Cine este prins că utilizează astfel de tertipuri trebuie suspendat pe viață din ciclism”.