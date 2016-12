Christoph Daum: Nu mă așteptam la acest rezultat, e fantastic faptul că nu am făcut pasul înapoi

Ştire online publicată Duminică, 09 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Christoph Daum, a declarat sâmbătă seara, după victoria cu 5-0 din deplasare cu Armenia, că nu se aștepta la un asemenea rezultat și a apreciat drept "fantastic" faptul că jucătorii săi nu au făcut pasul înapoi în momentul în care au deschis scorul și se aflau în superioritate numerică."Nu mă așteptam la acest rezultat. Dar niciodată nu știi cum se va termina, muncești și pregătești totul de fiecare dată... Dar azi am pasat foarte bine, jucătorii au interacționat excelent și toate aceste lucruri au dus la acest rezultat. Am fost foarte concentrați, fiecare jucător a știut foarte bine ce are de făcut. Normal, am avut un început de meci bun, dar echipa nu a făcut pasul înapoi, iar asta a fost fantastic. Le-am spus să continuăm, să nu se oprească după ce am deschis scorul. Am ținut foarte mult să avem în continuare controlul partidei pentru că Armenia putea să intre în meci, chiar și având un jucător mai puțin. Pentru că în mod normal o echipă în zece jucători muncește mai mult. Am încercat să îi țin activi pe jucători, să se miște mai mult, să alerge mai mult, să nu stea pe teren și să se bazeze pe acel 4-0 de la pauză. Bineînțeles că rezultatul este mulțumitor, dar mă bucură mai mult modul în care au realizat acest scor", a spus Daum la postul Digi Sport.În ceea ce îl privește pe debutantul Răzvan Marin, care a înscris și a dat o pasă de gol, tehnicianul german a afirmat: "Am făcut multe schimbări în echipă față de partida cu Muntenegru. Răzvan a făcut primul său pas azi, nu trebuie să îl lăudați prea mult. El trebuie să se dezvolte prin astfel de meciuri. Nu contează dacă el va fi titular în meciul următor. El, Rotariu, Steliano Filip sunt jucători de viitor și ne uităm către ei. Trebuie să căutăm și alții ca ei în campionat".Christoph Daum a mai spus că România nu poate câștiga la scor de fiecare dată, precizând că s-ar mulțumi cu o victorie cu 1-0 în partida din 11 octombrie cu Kazahstan. "Nu trebuie să ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple la fiecare meci. Dacă vom câștiga cu 1-0 în Kazahstan ar fi remarcabil, importante sunt cele trei puncte. Faptul că temperatura va fi scăzută la Astana va face să fie meciul și mai greu deoarece Kazahstan a pierdut cu 0-5 în Muntenegru și va încerca să recupereze ceva după acel meci. Am jucători însă cu mult caracter, toți sunt motivați pentru calificare. Trebuie să ne depășim limitele în meciul cu Kazahstan pentru a ne impune", a menționat selecționerul.Echipa naționala de fotbal a României a învins reprezentativa Armeniei cu scorul de 5-0 (4-0), sâmbătă, la Erevan, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018. Golurile au fost marcate de Bogdan Stancu (4 — penalty), Adrian Popa (10), Răzvan Marin (12), Nicolae Stanciu (29) și Alexandru Chipciu (59).În următoarea partidă din cadrul preliminariilor CM 2018, selecționata României întâlnește marți, 11 octombrie, în deplasare, reprezentativa Kazahstanului.