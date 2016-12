Christoph Daum, încântat de evoluţia Viitorului, de la Voluntari

Christoph Daum, încântat de evoluția Viitorului, de la Voluntari

Selecționerul României, neamțul Christoph Daum, a fost prezent, vineri, în tribunele de la Voluntari, în primul meci al acestei ediții a Ligii, dintre FC Voluntari și Viitorul Constanța. Se pare că a fost cu noroc pentru trupa pregătită de Gheorghe Hagi. Constănțenii s-au impus cu scorul de 1-0 (1-0), grație reușitei lui Gabi Iancu din minutul 42, când fostul jucător al Stelei a reluat dintr-o bucată la colțul lung centrarea foarte bună venită din flancul stâng a lui Florin Purece.Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a declarat foarte mulțumit de rezul-tatul obținut, temperatura fiind cea care le-a dat cele mai mari bătăi de cap elevilor săi: „Sunt foarte mulțumit de acest rezultat. Trebuie să ținem cont de un aspect important, căldura. A fost foarte greu să evoluăm la o temperatură atât de ridicată. Jocul nostru a rămas, îl avem, am încercat să ținem controlul jocului. Voluntariul este o echipă bună, mult mai bună decât ce a arătat anul trecut. Au arătat calitate, care s-a dovedit a fi periculoasă. Am câștigat trei puncte importante, dar repet, pe o căldură insuportabilă”.Etapa viitoare, pe 30 iulie, de la ora 20.30, la Ovidiu, Viitorul Constanța va întâlni vicecampioana României, Steaua București, în derby-ul rundei.Christoph Daum s-a declarat foarte mulțumit de ce a văzut în teren și mai ales de cum s-au mișcat tinerii Viitorului. Înaintea partidei, Daum și Hagi au purtat un scurt dialog pe holurile stadionului de la Voluntari, rememorând perioada în care cei doi activau în Turcia.„Hagi face o treaba excelentă cu jucători tineri. Am văzut foarte mulți fotbaliști cu potențial. Investește foarte multă energie, foarte mult din viața lui și din banii săi în echipa asta. Iubește fotbalul și acesta este un lucru mare pentru viitorul fotbalului din România. E un prieten apropiat de-al meu. Am vorbit despre momentele fantastice pe care le-am petrecut în Turcia, chiar și despre perioada Generației de Aur. Lucrăm la generația viitoare”, a spus Daum.Nici managerul tehnic al Viitorului nu a rămas dator: „Avem un antrenor străin, experimentat, care are un nume în Europa. Ne știm din Turcia, ne-a făcut plăcere că ne-am revăzut. Selecționerul întotdeauna trebuie sprijinit. Noi trebuie să ne organizăm bine ca el să aibă de unde alege. Vrea să cunoască fotbalul românesc, să îi cunoască pe toți. El vrea să îi vadă pe viu, nu numai pe video. Are o muncă foarte grea de făcut”, a declarat Gheorghe Hagi.