Chivu n-a uitat anii petrecuţi la Roma

Chivu n-a uitat anii petrecuți la Roma

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul român Cristian Chivu, de la Inter Milano, a declarat, vineri, înaintea meciului direct cu AS Roma, că nu va uita niciodată perioada petrecută la gruparea giallo-rosa, acolo unde a crescut foarte mult în valoare. „Nu voi uita niciodată ce a fost la Roma. Patru ani petrecuți la Roma sunt foarte importanți, pentru că am crescut foarte mult ca jucător. Suporterii m-au iubit când eram acolo, acum e dreptul lor să mă judece că am plecat, dar poate nu au înțeles că am ales să joc la altă echipă”, a spus căpitanul naționalei.