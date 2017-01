Chivu - dăruire, ambiţie, unitate

Chivu - dăruire, ambiție, unitate

Căpitanul de echipă Cristian Chivu a declarat că are șanse mari să joace în meciul cu Olanda, pentru că durerile de la umăr și călcâi au început să dispară. Fotbalistul n-a evoluat decât 45 de minute pentru Inter în ultima partidă de campionat, cu Napoli, tocmai pentru a nu risca o accidentare mai serioasă. „Contra Olandei, vom avea un meci greu, așa cum au fost toate din această campanie. Mai sunt patru meciuri și, mai mult ca oricând, punctele sunt vitale. Sperăm să obținem rezultatul pe care îl așteaptă toată lumea, să jucăm la fel de bine cum am făcut-o până acum, să fim la fel de uniți. Cu un plus de dăruire și ambiție, cu siguranță vom câștiga", a spus Chivu.