Chivu a jucat din nou pentru Inter, după 77 de zile

Ştire online publicată Vineri, 26 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul român al lui Inter Milano, Cristi Chivu, a jucat titular în partida de miercuri seară, de pe teren propriu, cu Livorno, din etapa a 30-a a campionatului Italiei. Cu această ocazie, căpitanul naționalei României a revenit pe teren după o pauză de 77 de zile cauzată de o accidentare la cap. Chivu a folosit o cască de protecție și a evoluat fundaș stânga, până în minutul 77, când a fost înlocuit cu Samuel. Inter a câștigat cu 3-0, prin golurile lui Eto’o 36, 41 și Maicon 61. „Nu mi-a fost teamă, dar am fost emoționat. Ultima dată când am simțit aceste emoții a fost la Euro 2000, atunci când am debutat la naționala României. Totul a decurs bine, colegii mi-au fost alături, m-au ajutat și în teren, și în afara lui. Sunt fericit că am revenit și am reușit să câștigăm. Era important să învingem, deoarece am avut o serie de rezultate negative în ultimele meciuri. Trebuia să luăm trei puncte în acest meci și să ne menținem în fruntea clasamentului. În ziua meciului, antrenorul Jose Mourinho m-a anunțat că voi fi titular”, a spus Chivu.