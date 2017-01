Chirondojan, decepţionat de jucătorii care au plecat pe uşa din dos

Chirondojan, decepționat de jucătorii care au plecat pe ușa din dos

Șase dintre jucătorii aflați, sezonul trecut, sub comanda antrenorilor Cristian Brănescu și Marian Nache, toți componenți de bază ai loturilor naționale de juniori ale României, au părăsit echipa, luna trecută, semnând contracte cu RCJ Farul. Aceștia sunt Petre Zapan, Cristian Munteanu, Bogdan Petreanu, Ionuț Puișoru, Marian Pârvu și Ștefan Damian. Modul în care cei șase sportivi au decis să meargă la Farul i-a nemulțumit pe conducătorii Constructorului-Cleopatra. „Sunt dezamăgit, pentru că am avut încredere în acești copii crescuți de noi, iar ei au ales să plece pe ușa din spate. Am auzit că au semnat contracte, dar nu știu ce valabilitate pot avea acele documente, pentru că nu au primit dezlegare de la clubul nostru. Dacă cei de la Farul îi doreau atât de mult, puteau veni să îmi spună direct, nu era nicio problemă. Vreau să le reamintesc că nu suntem pepiniera nimănui, suntem club privat, iar puținii bani primiți de la comunitatea locală ne ajung doar pentru două-trei etape. În afară de echipa de seniori, antrenorii noștri cresc 250 de copii, cu vârste între 8 și 18 ani, iar bugetul este unul direct proporțional cu performanța”, a declarat președintele Vasile Chirondojan. În plus, au expirat înțelegerile în ceea ce privește împrumuturile la Farul ale jucătorilor Ionuț Florea și Mihăiță Zainea. Aceștia sunt așteptați la echipa din Mamaia, dar, până la ora actuală, nu au dat niciun semnal. „Banii pe care i-am cheltuit, timp de șapte ani, cu acești copii, nu o să îi mai recuperez niciodată. Nu-i problemă, mergem înainte, dar nu vom mai repeta greșelile trecutului. Vom încheia contracte ferme. Am acumulat experiență, ne vom organiza mai bine, o să rezistăm”, a mai spus Vasile Chirondojan.