Şchiopu, înlocuit cu Antonescu la juniorii mari ai Farului

Șchiopu, înlocuit cu Antonescu la juniorii mari ai Farului

FC Farul a luat decizia de a-l înlocui pe antrenorul echipei de juniori mari a clubului (jucători de 17 și 18 ani), Cristi Șchiopu, cu un alt tehnician de la Farul, Dumitru Antonescu. „Am vrut să fac treabă bună și o echipă de juniori respectată, dar nu am fost lăsat de Ioan Sdrobiș. El trebuie să-și vadă de echipa mare. Aceasta e recunoștința că am jucat atâția ani la Farul și mi-am rupt picioarele pentru această formație? În plus, am acceptat reeșalonarea și am lucrat fără salariu până acum. Jucătorii din echipa de juniori eu i-am strâns, am pornit la drum cu 8-9”, a acuzat Șchiopu, pentru „Cuget Liber”. Relu Damian, președintele Farului, ne-a explicat care a fost situația. „Antrenorii de la copii și juniori sunt sub stricta coordonare a tehnicianului formației mari, Ioan Sdrobiș. Interesele acestor echipe se subordonează intereselor primei formații, scopul principal fiind să promoveze jucători și să-i ruleze pe cei primiți. La un meci, Cristi a primit patru, dar a folosit unul singur. În plus, nici rezultatele nu l-au ajutat. În această situație, în urma unei ample analize, am stabilit că, la momentul de față, echipa de juniori anticameră pentru formația mare trebuie să fie condusă de un antrenor cu mare experiență. Dumitru Antonescu a mai lucrat, cu rezultate, la această grupă. Nu am niciun conflict cu Cristi, din contră, îl respect și mă înțeleg foarte bine cu el. L-am întrebat dacă vrea altă grupă sau o funcție administrativă, iar el intenționează să antreneze în continuare. Rămâne în atenția noastră, îl vrem tot lângă noi”, a detaliat Damian.