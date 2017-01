Chico vrea să dea 20 de goluri pentru Farul în campionat

Golgheterul „marinarilor“ și-a propus ca, în returul Ligii a II-a, să perforeze porțile adverse de cel puțin nouă ori, dar obiectivul său principal e promovarea. Atacantul portughez al Farului a înscris de nouă ori în prima parte a campionatului și nu vrea să se oprească nici în retur. „Sper să închei campionatul cu 20 de goluri, dar ce contează cu adevărat e numai promovarea. Și eu am făcut parte din echipa care a retrogradat, deci o parte de vină îmi aparține, așa că vreau să mă revanșez, ajutând echipa să se reîntoarcă imediat în Liga 1", a spus Chico. Lusitanul a punctat de trei ori și în meciurile amicale din Antalya, în condițiile în care nu a jucat în două partide, fiind accidentat. Fotbalistul de 28 de ani spune că, dintre sistemele de joc încercate în Turcia, cel mai bine se simte în 4-4-2, dar și 4-1-4-1 i se potrivește, întrucât „cei patru mijlocași din spatele meu fac bine faza ofensivă și mă ajută mult”. Larie, titular în apărare În echipa pentru retur, se pare că Ionuț Larie și-a câștigat postul de titular, fiind reprofilat de „Mourinho” din mijlocaș la închidere în stoper, postură în care a dat satisfacție în Antalya. „Se pare că voi fi titular în centrul apărării. Să vedem. Dacă nu va mai veni nimeni, probabil că voi juca acolo. Pot interpreta ambele posturi, și fundaș central, și mijlocaș central, dar, dacă antrenorul a considerat că dau un randament mai bun pe linia de fund, m-am conformat. În Antalya am făcut pereche în centrul apărării cu Păcuraru și, pentru un singur meci, cu Ninu. M-am înțeles bine cu amândoi. Suntem cam de aceeași valoare toți trei. Pot juca foarte bine și Păcuraru cu Ninu”, a declarat jucătorul de 23 de ani. Amicale utile „Pregătirea din Antalya a fost reușită. Un stagiu destul de greu și de lung, de 15 zile, cu antrenamente de intensitate ridicată, care au adus, pe final, și o stare de oboseală, dar ne-am pregătit foarte bine fizic. Și meciurile au fost utile, cu echipe puternice. Acum avem nevoie de puțină odihnă. Dacă am ajuns acasă, trebuie să avem o viață extrasportivă bună, pentru a beneficia de toate avantajele pregătirii fizice din cantonament”, a arătat și Vasilică Păcuraru.