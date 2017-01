Chico, golgeterul Farului, a fost diagnosticat cu hernie de disc

Într-o perioadă cu meciuri foarte grele, hotărâtoare pentru promovare, echipa constănțeană a mai primit o lovitură, principalul său marcator confruntându-se cu probleme serioase de sănătate. Durerile de spate de la meciul cu Chiajna nu l-au lăsat toată săptămâna pe portughez, care a făcut mai multe investigații medicale. Ultimul control a relevat diagnosticul de care se temea Chico: hernie de disc, astfel că Farul l-ar putea pierde pe atacant mai multe jocuri. „La încălzirea meciului de la Chiajna, după un șut cu stângul, am simțit dureri la spate. Am crezut că voi putea juca așa, dar a trebuit să ies la pauză. De atunci, durerile nu m-au lăsat deloc. În această săptămână, nu am reușit să fac decât trei ture pe terenul sintetic, durerile, mari de tot, oprindu-mă. Am efectuat o radiografie care a relevat că am hernie de disc și mi s-a spus că, pentru început, trebuie să fac tratament 2-3 săptămâni. Să vedem cum va evolua situația. Sper să pot reveni cât mai curând pe teren, iar, în vară, să nu fie nevoie de operație, pentru că aș ieși din circuit 3-4 luni. Poate rezolv problema numai cu tratament”, a declarat Chico, pentru „Cuget Liber”. Doctorul Farului, Cristian Dobre, a arătat că, de astăzi, vârful portughez va începe și ședințe de fizioterapie, iar un verdict privind evoluția stării sale de sănătate și perioada de pauză va fi dat cel mai devreme joi, 18 martie. Altfel, peste câteva luni, Chico va fi tată, soția sa urmând să nască un băiețel, care va primi prenumele fotbalistului, Francisco. La meciul cu Victoria Brănești, de sâmbătă, 20 martie, de la Constanța (ora 13), are șanse să revină însă Cristian Pantelie, care, după o contractură musculară, se simte mai bine și este posibil ca mâine să înceapă alergarea. De asemenea, fundașul central Dan Ignat a încheiat recuperarea în urma rupturii musculare pe coapsă suferite la un meci al Farului II, iar de astăzi va începe antrenamentul, cu alergări.