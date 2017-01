Chico a început alergările uşoare

Mâine, la Urziceni, Unirea - FC Farul, în etapa a 12-a a Ligii 1

Chico a început alergările ușoare

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Absent în ultimele două meciuri oficiale ale Farului, atacantul portughez Chico a revenit de ieri la pregătire, dar nu va putea fi apt pentru disputa cu echipa lui Dan Petrescu. „Rechinii“ pleacă la Urziceni în această după-amiază. Farul a intrat în cantonament ieri dimineață, la ora 9, iar antrenamentul, singurul al zilei, l-a efectuat, de la ora 10,30, pe terenul SNC. Accidentat înaintea partidei de Cupă cu FC Brașov, de pe 15 octombrie, Chico a început ieri pregătirea, efectuând alergări ușoare, dar nu are cum să joace la Urziceni. Celelalte absențe ale Farului pentru confruntarea de sâmbătă sunt Barbu, Rusmir și Voiculeț, iar Ben Teekloh, care a făcut ieri doar câteva exerciții la saltea, sub îndrumarea preparatorului fizic Gheorghe Avram, este incert. Păcat și de accidentarea lui Voiculeț, jucător care se arătate în formă bună în ultimele partide, când a construit bine și a apărut și la finalizare. La pregătire a revenit și portarul Vlas, răcit mare parte din săptămână. Adrian a lucrat ieri normal și va merge la Urziceni. De asemenea, absent de pe gazon o lungă perioadă, brazilianul Gerlem se antrenează acum fără probleme. Willian a revenit de două meciuri în echipă, jucând 7 minute cu FC Brașov și 35 de minute cu FC Timișoara. La antrenamentul de ieri, sub comanda antrenorilor Ion Marin și Cristian Cămui s-au pregătit 19 jucători, alături de portarii Curcă, Vlas și Isleam, mai fiind prezenți Farmache, Pătrașcu, Șchiopu, Rastovac, Maxim, Băcilă, Nae, Cruceru, Matei, Fatai, L. Pârvu, Gaston, Gosic, Alibec, Gerlem și D. Florea. „Săpăligă“, care a insistat pe exercițiile de posesie și pe schemele de finalizare, le-a spus de mai multe ori elevilor săi să aibă grijă să nu se accidenteze, o problemă medicală în plus fiind ultimul lucru pe care și l-ar dori principalul farist în aceste zile. „Țineți de minge, am nevoie ca balonul să fie la mine!”, „Calm, concentrare pe pas!”, „Construim!”, le-a cerut, printre altele, antrenorul „rechinilor” săi. Astăzi, fotbaliștii Farului se vor antrena în cursul dimineții, iar după-amiază, după ora 16, vor pleca la Urziceni. Alibec și Curcă, remarcați la „All Goal“ Fostul fotbalist Florin Motroc, în prezent metodist la Sportul Studențesc și lector universitar la Tg. Jiu, a remarcat, la emisiunea „All Goal“ de la GSP TV, golul lui Denis Alibec din meciul cu FC Timișoara și intervențiile pe care le-a avut portarul Farului, George Curcă, în aceeași partidă. „Alibec a lovit bine mingea, cu latul. E clar că acolo a vrut să trimită. Am văzut meciul și mi-au plăcut și paradele lui Curcă. Se vede că e foarte motivat. Farul are doi portari buni, iar concurența dintre ei e benefică“, a spus Motroc.