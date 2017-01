„Chiar dacă vine cu echipa a cincea, Franţa este redutabilă“

Tenismanul constănțean Andrei Pavel:

„Chiar dacă vine cu echipa a cincea, Franța este redutabilă“

Ştire online publicată Vineri, 01 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul constănțean Andrei Pavel a declarat, la finele primului antrenament efectuat în Sala Transilvania din Sibiu, că echipa Franței este cel mai dificil adversar pe care România îl putea întâlni în Cupa Davis. „Franța este cea mai puternică echipă dintre toate. La Australian Open, a avut 16 jucători pe tablou, ceea ce reprezintă un record. Și dacă vin cu echipa a patra sau a cincea, tot sunt puternici. Dar, în Cupa Davis se produc multe surprize, mai ales în Grupa Mondială. Noi avem șansa să jucăm acasă de data aceasta și sper să fim în formă și sănătoși“, a spus Andrei Pavel, adăugând că speră să producă surpriza în acest meci: „Anul trecut, ei ne-au bătut, dar cred că și atunci puteam să facem mai mult. Acum, cu publicul în spate, ar fi frumos să reușim un rezultat bun“. În lupta cu adversarul pe care îl va întâlni, Jo-Wilfried Tsonga, finalist la Australian Open, Pavel este de părere că experiența sa poate fi decisivă. „Pentru mine, Tsonga a fost o surpriză extraordinară. Nu am jucat niciodată cu el, dar m-a impresionat. L-a bătut pe Nadal, este un jucător în plină formă și cu o încredere incredibilă. Sper ca experiența și meciurile mai multe în Cupa Davis să mă ajute în meciul cu Tsonga”, a spus Pavel. „Cneazul” nu crede că, din cauza parcursului lung din Australia, Tsonga va fi obosit: „Sunt două săptămâni în care a avut timp să se relaxeze și, în plus, cred că pentru el o să fie foarte motivant faptul că joacă în premieră un meci de Cupa Davis și vrea să demonstreze că rezultatul din Australia nu a fost întâmplător“. Numărul unu din echipa Ro-mâniei a mai declarat că se aștepta ca perechea Florin Mergea / Horia Tecău să aibă evoluții mai bune după ce, anul trecut, a învins cuplul Arnaud Clement / Michael Llodra, în Cupa Davis. „Anul trecut, Mergea și Tecău au făcut o surpriză foarte frumoasă, dar, din păcate, după meciul acela, n-au mai jucat așa cum se aștepta toată lumea. Nu au reușit să urce mai departe după o asemenea performanță. Dar, ei au fost capabili tot timpul de o surpriză și cred că, dacă ar putea să o producă și acum, ar fi impresionant. E greu însă de spus dacă la dublu avem mai multe șanse“. Se apropie de finalul carierei Andrei Pavel a mai precizat că fiecare meci este important pentru el, în condițiile în care se apropie de finalul carierei. „Ori de câte ori intru pe teren, vreau să dau totul, dar depinde și de organism, cum va rezista. Mă bucur pentru fiecare moment pe care îl am în tenis. Oricum, nu vor mai fi foarte multe meciuri pentru mine, în Cupa Davis“, a explicat sportivul. Conform agenției NewsIn, meciul România - Franța, din primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis, se va disputa între 8 și 10 februarie, la Sibiu.