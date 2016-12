CFR, învinsă de Roma la Cluj şi eliminată din Europa

CFR, învinsă de Roma la Cluj și eliminată din Europa

Al cincilea meci susținut de CFR Cluj în grupa A a Ligii Campionilor, aseară, pe teren propriu, cu AS Roma, s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-1. Au marcat: Brighi (min. 11, 64), Totti (min. 23), respectiv Y. Kone (min. 30). În cealaltă partidă din grupă, Bordeaux - Chelsea 1-1. În urma acestor rezultate, înaintea ultimei partide din serie, clasamentul este următorul: 1. AS Roma (9p), 2. Chelsea (8p), 3. Bordeaux (7p), 4. CFR (4p), clujenii nemaiputând prinde nici măcar locul 3, de Cupa UEFA. În etapa a 6-a, CFR joacă, pe 9 decembrie, acasă la Chelsea. Restul meciurilor de aseară au fost: grupa B: Inter - Panathinaikos 0-1, Anorthosis - Werder Bremen 2-2; C: Șahtior Donețk - FC Basel 5-0, Sporting Lisabona - FC Barcelona 2-5; D: Atletico Madrid - PSV Eindhoven 2-1, Liverpool - Olympique Marseille 1-0.