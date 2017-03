CFR CLUJ va ieşi din insolvenţă. Ardelenii speră să joace în cupele europene

CFR CLUJ va ieși din insolvență. Ardelenii speră să joace în cupele europene

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat că noul acționar majoritar, Marian Băgăcean, a virat în conturile clubului suma de cinci milioane de euro, iar conducerea grupării va cere, azi, ieșirea din insolvență."Investitorul a virat foarte mulți bani și am făcut plăți. El a adus cinci milioane de euro până acum, iar de vineri nu mai avem nicio datorie. Mâine cerem la judecătorul sindic, depunem acțiunea de ieșire din insolvență. În 10 martie avem termen normal la insolvență și normal judecătorul sindic va trebui să consființească faptul că am ieșit din insolvență. E foarte important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru imaginea noastră, e bine și pentru fotbalul românesc că am ieșit din insolvență și că se poate. Am făcut și o echipă cu bani foarte puțini, care, uite, că face puncte. De la vară ne vom pune la masa discuțiilor cu el (n.r. - investitorul) și vom încerca să creștem nivelul de salarii, de cheltuieli puțin, nu foarte mult, pentru că trebuie să fim atenți la cheltuieli. Dar o să fie mai bine", a spus Mureșan la Digi Sport.Conducătorul clubului clujean speră ca echipa sa să joace în cupele europene încă din sezonul viitor."În cupele europene, după regulament, peste un an. Dar există o portiță și vom încerca să mergem pe ea. Nu sunt sigur de reușită, dra avem șanse. Vom face o cerere, probabil că întâi la federație, după aceea la UEFA, dar șanse sunt, nu pot intra în amănunte", a precizat Mureșan.Iuliu Mureșan consideră că că Viitorul, Astra și Steaua au cele mai mari șanse la titlu. El a precizat că s-ar bucura ca primul meci din play-off să-l joace cu Steaua."Viitorul are prima șansă la titlu, are jucători tineri și talentați și ne-au luat puțin la joc. Hagi și echipa lui merită tot respectul. Viitorul are șanse mari la titlu pentru că este pe primul loc, iar apoi Astra, pentru că are un antrenor bun, și Steaua. Dacă Steaua va continua cu jocul de acum se va îndepărta de obiectiv. Dacă Steaua nu câștigă primele două meciuri din play-off nu mai are șanse la titlu, pentru că nu arată deloc bine în acest moment. Putem fi și noi favoriți. Nu vreau să deranjez, dar m-aș bucura ca primul meci în play-off să-l avem cu Steaua. Nu vreau să jignesc pe cineva. Vorbesc doar după cum joacă, acum traversează un moment dificil", a spus el.