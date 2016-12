Cornel Țălnar, antrenorul lui Dinamo:

„CFR Cluj s-a calificat nemeritat în finală“

Ştire online publicată Vineri, 16 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul lui Dinamo, Cornel Țălnar, a declarat că CFR Cluj nu a meritat calificarea în finala Cupei României, în urma dublei manșe din semifinalele competiției, și a pus pe seama ghinionului ratările jucătorilor săi în partida de la Cluj. „Repriza a doua a fost a lui Dinamo, am avut un penalty neacordat, s-a jucat practic doar 20 - 30 de minute în partea a doua, pentru că cei de la CFR au stat mai mult pe jos. Am avut un ghinion teribil, am ratat cât în șapte meciuri. Nu este normal să primim un gol cum a fost cel al lui Traore, când noi aveam șase oameni în careu. Avem ghinioane după ghinioane, în ultimele șase meciuri cred că am ratat vreo 40 de ocazii. Nu cred că este meritată calificarea CFR-ului. În tur, trebuia să câștigăm fără probleme”, a spus Țălnar.