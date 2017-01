CFR Cluj l-a luat pe Hora, de la Gloria Bistriţa

CFR Cluj l-a luat pe Hora, de la Gloria Bistrița

Ştire online publicată Joi, 03 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mijlocașul Gloriei Bistrița Ioan Hora (21 de ani) a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu CFR Cluj, a anunțat președintele echipei campioane, Iuliu Mureșan. „Hora este un jucător tânăr, talentat, component al echipei naționale de tineret. Sperăm să aibă evoluții din ce în ce mai bune și să facă pasul la naționala mare de la CFR Cluj”, a spus Mureșan. Hora a afirmat că speră să își ajute noua echipă să câștige un nou event și să facă o figură cât mai frumoasă în Liga Campionilor. „Mă bucur că am ajuns aici și că am rămas în Ardeal, aproape de casă. Mi-am împlinit un vis și abia aștept să joc în compania unor jucători de clasă. Va fi o concurență serioasă, dar nu-mi este teamă, am încredere în mine și sper să mă integrez cât mai repede”, a spus jucătorul.