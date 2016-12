CFR a fost (Cul)io la Roma

Campioana României, CFR Cluj, a debutat, aseară, cu o extraordinară victorie în grupele Ligii Campionilor, câștigând cu 2-1 pe terenul lui AS Roma. Gazdele au început mai bine și, după ce au avut o bară (Vucinic), au reușit să deschidă scorul (Panucci - min. 17). CFR și-a revenit însă rapid și a făcut un meci mare până la final, Culio înscriind două goluri de poveste: min. 27 - șut după o pasă cu câlcâiul a lui Trică și min. 49 - vole de senzație. În disperare de cauză, Roma l-a aruncat în luptă și pe Totti, însă degeaba, CFR a jucat în stil de mare campioană și putea face chiar 3-1 la bara lui Peralta. Romanii au fost iertați și de o eliminare, la faultul din postură de ultim apărător al lui Cicinho la Culio. Au evoluat: AS Roma (antrenor, Luciano Spaletti): Doni - Cicinho, Cassetti, Panucci (cpt.) (min. 47, Loria), Riise (min. 53, Totti) - Aquilani, De Rossi - Taddei (min. 76, Montella), J. Baptista, Tonetto - Vucinic; CFR (antrenor, Maurizio Trombetta): Stăncioiu - Tony, Cadu (cpt.), Galiassi, Pereira - Dani, Mureșan - Dubarbier (min. 88, Panin), Trică (min. 66, Peralta), Culio - Kone. În meciul următor, CFR întâlnește acasă, pe 1 octombrie, pe Chelsea. În celălalt meci de aseară din grupa ceferiștilor, Chelsea a dispus în Anglia de Bordeaux, scor 4-0. Restul rezultatelor de aseară au fost: grupa B: Panathinaikos Atena - Inter Milano 0-2, Werder Bremen - Anorthosis Famagusta 0-0; grupa C: Basel - Șahtior Donețk 1-2, FC Barcelona - Sporting Lisabona 3-1; grupa D: PSV Eindhoven - Atletico Madrid 0-3, Olympique Marseille - FC Liverpool 1-2.