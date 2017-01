Cererea de eliberare pe cauţiune a lui Marcel Lică se judecă luni

Cererea de eliberare pe cauțiune a lui Marcel Lică se judecă luni

Vicepreședintele autosuspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Marcel Lică, arestat preventiv, în 23 aprilie, pentru luare de mită, trebuie să plătească până luni, 11 mai, suma de 10.000 de lei, drept cauțiune, a decis, ieri, Tribunalul Argeș, care va judeca, tot atunci, cererea sa de eliberare pe cauțiune. Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Argeș, judecător Aneta Duță, magistrații au fixat cuantumul sumei pe care ar urma să o plătească oficialul constănțean drept cauțiune, însă instanța va decide abia luni dacă îi va accepta sau nu cererea de eliberare pe cauțiune. Marcel Lică a fost adus, vineri dimineață, la Tribunalul Argeș, pentru a-și face cunoscută cererea de eliberare pe cauțiune, iar după fixarea de către instanță a sumei pentru cauțiune, s-a reîntors, sub escortă, în arestul Poliției Județene Argeș. Tot vineri, arbitrii Sorin Corpodean și Marcel Savaniu, arestați în dosarul corupției din arbitraj, au fost puși în libertate sub control judiciar, în baza unei decizii a magistraților Curții de Apel Pitești, care au admis recursurile introduse de avocații celor doi inculpați și au casat sentințele Tribunalului Argeș de respingere a cererilor de eliberare provizorie sub control judiciar înaintate de cei doi arbitri. De asemenea, la sediul DNA Pitești, au mai fost audiați, în calitate de martori, primarul Piteștiului, Tudor Pendiuc, Gheorghiță Pieca, președintele Consiliului de administrație al FC Argeș, și Ilie Penescu, fratele patronului grupării piteștene.