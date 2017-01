Celestino a înscris pentru Farul II în victoria cu CS Năvodari

FC Farul II (Liga a III-a) a dispus, ieri, cu scorul de 1-0, de colega de campionat CS Năvodari, într-un meci amical disputat la Năvodari. Golul a fost marcat de Celestino (min. 25). Cele două echipe au fost: Farul II (antrenor, Lucian Marinof): Isleam - Călin, Gospodin, Pascale (min. 15, Leonte; min. 70, Lăzărescu), Țarălungă - Calagi (min. 70, A. Grigoraș), Matei, Durbac, V. Gheorghe - Celestino (min. 70, Alibec), M. Gheorghiu (min. 46, A. Dan); CS Năvodari (antrenor, Vasile Mănăilă): Vasiliu (min. 46, Geomadin) - C. Micu (min. 70, Vâlcică), Frimu (min. 60, Cioria), Croitoru, L. Chirilă - Șicu, Ianțoc (min. 60, Fulina), Ștefănescu, Onofrei (min. 70, Caluda), Lupu - Gombar (min. 80, Evdochin). Este posibil ca, mâine, FC Farul II să susțină un nou amical, cu Abatorul Slobozia. Dacă acest meci va cădea, Farul II va susține o partidă în familie. CS Năvodari în schimb are un amical sigur în week-end, cu FC Eforie (Liga a IV-a), sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.