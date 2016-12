Cel mai important turneu de tenis pentru veterani, la TC Idu Mamaia

În perioada 15 - 21 august, arena Tenis Club Idu din stațiunea Mamaia va fi gazda celei de-a 27-a ediții a International Veterans Champs of Romania - Comvex, unul din cele mai importante turnee de tenis pentru veterani din România.Ajuns deja o tradiție la malul mării, competiția se bucură de prezența a peste 160 de sportivi ce vor lua startul în probele de simplu, dublu și dublu mixt.Pe tabloul masculin de simplu, se va juca la categoriile +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 și +70, iar la dublu masculin, se va concura la +35, +45, +50, +55, +60 și +65. La feminin, situația este mai diferită, categoriile fiind mai compacte: la simplu +35, +40 și +50, iar la dublu doar +35 și +40.Organizatorii vor pune la bătaie premii în valoare totală de 5.000 de euro, iar multe alte premii vor fi oferite din partea colaboratorilor.„Cu siguranță, vom avea parte de un turneu foarte disputat, fiindcă îi așteptăm alături de noi pe cei mai buni sportivi din România. În acest an, turneul a urcat în dificultate, fiind pentru prima dată de Grade 2. Au fost foarte multe cereri de înscrieri, însă nu am putut logistic să le onorăm pe toate. Avem la categoria +70, 12 sportivi, printre care doi născuți în 1934. Meciurile se vor disputa pe toată durata zilei. Vom încerca să evităm canicula cât de mult ne va permite programul meciurilor”, a declarat Alina Idu, managerul clubului constănțean.