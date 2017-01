Cei mai buni juniori U16 se întrec în turneul de la Tenis Club Idu

În perioada 6-12 iunie, Tenis Club Idu Mamaia organizează a 23-a ediție a turneului internațional de tenis „Mamaia IDU Junior Championship - Mobexpert U16“, competiție rezervată juniorilor și junioarelor cu vârstă sub 16 ani.Turneul este înscris în calendarul Tennis Europe Juniors Tour, fiind al doilea ca importanță găzduit în Europa, la acest nivel de vârstă.La startul competiției și-au anunțat prezența sportivi din 10 țări, reprezentând Bulgaria, Canada, Cipru, Franța, Moldova, Rusia, Slovacia, Turcia, Ucraina și România.În competiția băieților, va lua parte și Ștefan Paloși (66 TEJ), care îi va avea ca rivali pe Cristian Jianu (14 ani), proaspăt campion național la U16, dar și pe Rareș Mandu (33 TEJ). Pe tabloul femi-nin, favorita nr. 1 este constănțeanca Carmen-Roxana Manu (15 ani), care va lupta cu sportive din Slovacia și Bulgaria pentru medalia de campioană.v v vTenismanul constănțean Ștefan Paloși (16 ani) s-a impus în finala probei de dublu a turneului de la Tirana (Albania). Sportivul pregătit la Tenis Club IDU Mamaia de antrenorii Damian Petcu și Adrian Bordei a făcut pereche cu bucu-reșteanul Vicențiu Niculescu, învingând în finală favoriții nr. 4, italienii Vittorio Manzone (17 ani) și Andrea Pecorella (18 ani), scor 2-6, 6-3, 10-8. Este cel de-al doilea titlu consecutiv obținut la dublu pentru Ștefan Paloși, după victoria de la Podgorica Open (Muntenegru).„Băieții au dat dovadă de foarte multă forță mentală pe durata acestui turneu. În semifinală, au avut o partidă extrem de dificilă, ce a durat mai bine de o oră, în care ambele perechi au avut șansa să închidă meciul. Finala a fost din nou cu emoții, fiindcă italienii au condus cu 6-3 și 3-1, însă ai noștri au reușit fantastic să întoarcă scorul. Mă bucură foarte mult faptul că Ștefan reușește să acumuleze puncte și să câștige experiență, în vederea turneelor ce vor urma. Este bine că la juniori clasamentul se realizează după cumularea punctelor de la simplu, cu cele de la dublu. Ștefan mai are timp să se gândească dacă are o înclinație mai mare către dublu decât către simplu. Are timp să analizeze și să ia deciziile corecte”, a declarat Ionuț Paloși, tatăl lui Ștefan, cel care își încurajează fiul în toate turneele la care acesta ia parte.