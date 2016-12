Alergătorii de cursă lungă constănțeni, din nou pe podium

Cei mai buni de la Maratonul Deltei Dunării!

Ştire online publicată Miercuri, 23 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atleții veterani constănțeni s-au numărat printre vedetele celei de-a doua ediții a Maratonului Deltei Dunării, care s-a desfășurat la Sulina, sub deviza „Alergăm împreună și salvăm Delta Dunării“. Mai mult de 100 de alergători au venit să-și demonstreze rezistența fizică și psihică la Maratonul Deltei Dunării, competiție în cadrul căreia organizatorii au inițiat patru probe - maraton, semimaraton, cursa de 15 kilometri, cursa populară de 5 kilometri -, plus ștafeta de copii (42X1 kilometru), purtată de elevi ai Liceu-lui „Jean Bart” din localitate. Dintre remarcații reuniunii atletice, nu puteau lipsi constănțenii, „în vână” și de această dată.Astfel, la maraton, Vasile Tilibașa s-a clasat pe primul loc, oprind acele cronometrului după trei ore, două minute și 50 de sutimi. În aceeași probă, So-rin Ghimpețeanu, aflat la primul maraton din carieră, s-a clasat pe locul IV (3:47.35). La semimaraton feminin, Marcela Diana Vlad a trecut prima linia de sosire (1:34.44), la fel ca și Alexandru Pop, campion în proba similară masculină (1:25.26). „Sunt foarte bucuros pentru această medalie de aur, mai ales că am reușit să întrec un sportiv camerunez mai tânăr decât mine cu 20 de ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. Nu în ultimul rând, în cursa de 15 kilometri, Marian Piron a terminat pe prima poziție, cu un timp sub o oră. Mai exact, 59 minute, 56 secunde! De precizat faptul că toți alergătorii constănțeni prezenți la Maratonul Deltei Dunării sunt membri ai Asociației Sana Sport. „A fost un concurs organizat foarte bine, pe un traseu variat, pe străzile orașului, pe digul de pământ și piatră, pe nisip. Vremea a ținut cu noi, a fost soare, iar vântul a bătut cam până la jumătatea traseului. Toată lumea s-a simțit bine, chiar și veteranul-veteranilor Gheorghe Moșion, venit, la 80 de ani, tocmai de la Arad. La final, am fost cu toții invitați la o masă cu specific pescăresc, iar fosta mare cam-pioană Elena Fidatov a oferit câștigătorilor cupe și diplome”, ne-a declarat Marian Piron. Alergătorii de cursă lungă constănțeni se pregătesc pentru ultimele starturi ale sezonului. Pe 2 noiembrie, Sorin Ghimpețeanu va participa la Maratonul Piatra Craiului, pe 17 noiembrie, Alexandru Pop, Marian Piron și Sorin Ghimpețeanu vor reprezenta România la Maratonul EuroAsia de la Istanbul (Turcia), iar de 1 Decembrie, Marcela Diana Vlad și Vasile Tilibașa vor alerga în Maratonul Unirii de la Alba Iulia.