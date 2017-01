„Ceahlăul poate să aducă jucători şi de la Real Madrid, că tot nu ne sperie“

Gerlem, atacantul brazilian al Farului, își dorește foarte mult un rezultat pozitiv sub Pietricica

„Ceahlăul poate să aducă jucători și de la Real Madrid, că tot nu ne sperie“

Aflată într-o situație alarmantă în clasament, pe locul 16, retrogradant, cu -15 la „adevăr“ și cu cel mai slab atac din campionat, doar 11 goluri în 20 de meciuri, Farul speră ca, vineri, la Piatra Neamț, să obțină cel puțin o remiză. Ca și în disputa cu Gloria Buzău, „rechinii“ joacă împotriva unei contracandidate la retrogradare, iar punctele din asemenea meciuri sunt de aur. Constantin Gache, președintele Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber“, că, în situația în care se află acum „rechinii“, orice punct înseamnă foarte mult pentru echipă. „Meciul cu nemțenii este deschis oricărui rezultat. Că jucăm cu ei, cu Steaua sau cu Dinamo e totuna. S-a văzut etapa trecută că nicio partidă nu este câștigată dinainte. Nu putem să știm noi cât va conta în jocul Ceahlăului achiziționarea lui Cristocea și a lui Croitoru. E treaba lor. Ca să obținem un rezultat pozitiv, trebuie să nu mai ratăm așa de mult ca în confruntarea cu Buzăul”, a mai spus Gache. Fotbalul se joacă 11 la 11 „Va fi un meci greu și important pentru Farul, dar și pentru Ceahlăul. Noi suntem pregătiți. Am irosit multe ocazii etapa trecută și trebuie să rezolvăm acest neajuns. Eu cred că, dacă vom reuși să marcăm, putem să câștigăm la Piatra Neamț. De fapt, cu acest gând și mergem la meci. Dacă jucăm cu inteligență și muncim mult, putem să batem. Îmi doresc foarte mult un succes sub Pietricica“, a punctat atacantul brazilian Willian Gerlem. Pentru decarul Farului nu contează că Ceahlăul i-a luat pe Cristocea și Croitoru. „Poate să se întărească și cu jucători de la Real Madrid, nu numai de la Steaua. Pentru noi nu are importanță acest lucru, evoluăm la fel. Îi respectăm, dar sunt oameni normali, fotbaliști ca și noi, iar fotbalul se joacă 11 la 11", a declarat Gerlem. Gol dintr-o jumătate de ocazie „Sperăm să spargem, odată și odată, și ghinionul. Pe când noi am ratat, până acum, cât pentru două campionate, unii ne-au dat gol dintr-o jumătate de ocazie. Trebuie neapărat să luăm punct(e) la Piatra Neamț“, ne-a spus și mijlocașul la închidere Florin Pătrașcu. „Avem meci infernal vineri, dar vom face tot posibilul să nu pierdem“, a încheiat fundașul dreapta Cosmin Băcilă.